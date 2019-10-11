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РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал о проблемах с лишним весом и ожирением у россиян

07:42 11.10.2019 (обновлено: 08:08 11.10.2019)
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© Depositphotos / mostockfootageМужчина, страдающий ожирением
Мужчина, страдающий ожирением
© Depositphotos / mostockfootage
Мужчина, страдающий ожирением. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ожирением, отметив, что сегодня от болезни страдают более половины россиян старше 30 лет.
Одиннадцатого октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечается Всемирный день борьбы с ожирением (World Obesity Day). В большинстве стран Европы ожирением страдает 15-25% взрослых. При этом в последнее время в мире наблюдается рост частоты ожирения у детей и подростков.
"Сегодня более половины россиян старше 30 лет страдают от излишнего веса и ожирения и кроме лишнего веса приобретают связанные с этим тяжелые неинфекционные заболевания: сердечно-сосудистые, онкологические, диабет. Принципиально понимать, что рост заболеваемости ожирением (в 2,3 раза по сравнению с 2012 годом), это не вопрос покупательной способности, а в первую очередь вопрос культуры питания", — говорится в сообщении.
Кроме того, ожирение уменьшает продолжительность жизни в среднем на три-пять лет при небольшом избытке веса, до 15 лет при выраженном ожирении. При этом практически в двух случаях из трех смерть человека наступает от заболевания, связанного с нарушением жирового обмена и ожирением.
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Отмечается, что к 2030 по прогнозам ВОЗ до 41% всего населения будут иметь избыточный вес.
Роспотребнадзор советует гражданам, чтобы предотвратить развитие ожирения, снизить долю рафинированных продуктов и фастфуда в рационе, увеличить физические нагрузки, а также внедрить здоровое питание в школе и на работе.
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