Роспотребнадзор рассказал о проблемах с лишним весом и ожирением у россиян

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ожирением, отметив, что сегодня от болезни страдают более половины россиян старше 30 лет.

Одиннадцатого октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечается Всемирный день борьбы с ожирением (World Obesity Day). В большинстве стран Европы ожирением страдает 15-25% взрослых. При этом в последнее время в мире наблюдается рост частоты ожирения у детей и подростков.

"Сегодня более половины россиян старше 30 лет страдают от излишнего веса и ожирения и кроме лишнего веса приобретают связанные с этим тяжелые неинфекционные заболевания: сердечно-сосудистые, онкологические, диабет. Принципиально понимать, что рост заболеваемости ожирением (в 2,3 раза по сравнению с 2012 годом), это не вопрос покупательной способности, а в первую очередь вопрос культуры питания", — говорится в сообщении.

Кроме того, ожирение уменьшает продолжительность жизни в среднем на три-пять лет при небольшом избытке веса, до 15 лет при выраженном ожирении. При этом практически в двух случаях из трех смерть человека наступает от заболевания, связанного с нарушением жирового обмена и ожирением.

Отмечается, что к 2030 по прогнозам ВОЗ до 41% всего населения будут иметь избыточный вес.