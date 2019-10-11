Гражданин Казахстана осужден на десять лет за подготовку к терактам

НУР-СУЛТАН, 11 окт - РИА Новости. Гражданин Казахстана осужден на 10 лет лишения свободы за подготовку к террористическим актам и разжигание религиозной вражды, сообщила в пятницу пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.
"Вступил в законную силу приговор Алмалинского районного уголовного суда города Алма-Ата об осуждении на 10 лет лишения свободы гражданина Казахстана Битимбаева по фактам приготовления к акту терроризма, пропаганды терроризма, разжигания религиозной вражды и незаконного хранения огнестрельного оружия. Он попал в поле зрения КНБ как приверженец деструктивной религиозной идеологии и сторонник запрещенной в Республике Казахстан международной террористической организации "ДАИШ"*, - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным ведомства, "в ходе проверки была получена информация о подготовке им терактов с использованием взрывчатки в местах массового скопления населения под влиянием агитации "ДАИШ"* в интернете".
"После совершения атаки он намеревался перебраться в Сирию для вступления в ряды зарубежных боевиков и продолжения террористической деятельности. Для срыва указанных замыслов Битимбаева в апреле текущего года в Алма-Ате произведено его задержание силами КНБ с привлечением органов внутренних дел. При обыске у него изъяты огнестрельное и травматическое оружие, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, схемы трёх торгово-развлекательных центров, маска и перчатки", - сообщили в КНБ.
*Запрещенная в России террористическая организация
*Запрещенная в России террористическая организация