Гражданин Казахстана осужден на десять лет за подготовку к терактам

НУР-СУЛТАН, 11 окт - РИА Новости. Гражданин Казахстана осужден на 10 лет лишения свободы за подготовку к террористическим актам и разжигание религиозной вражды, сообщила в пятницу пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

"Вступил в законную силу приговор Алмалинского районного уголовного суда города Алма-Ата об осуждении на 10 лет лишения свободы гражданина Казахстана Битимбаева по фактам приготовления к акту терроризма, пропаганды терроризма, разжигания религиозной вражды и незаконного хранения огнестрельного оружия. Он попал в поле зрения КНБ как приверженец деструктивной религиозной идеологии и сторонник запрещенной в Республике Казахстан международной террористической организации "ДАИШ"*, - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, "в ходе проверки была получена информация о подготовке им терактов с использованием взрывчатки в местах массового скопления населения под влиянием агитации "ДАИШ"* в интернете".