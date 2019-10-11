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РИА Новости

Число станций метро Москвы с кофейнями в переходах выросло вчетверо

07:05 11.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКофейня московского метрополитена "М кафе" на станции "Выставочная"
Кофейня московского метрополитена М кафе на станции Выставочная
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Кофейня московского метрополитена "М кафе" на станции "Выставочная" . Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Количество станций, где пассажиры могут купить свежесваренный кофе, за год выросло вчетверо, сообщил РИА Новости руководитель транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов.
"Сейчас свежесваренный кофе в киоске или павильоне можно купить на 34 станциях метрополитена. Здесь пассажирам предлагают горячий кофейный напиток, а также чай и выпечку. С приходом холодов вкусная еда и кофе не только согревают, но и поднимают настроение, – спрос на кофейни в метро осенью всегда растёт", - рассказал Ликсутов.
Он также отметил, что наибольшей популярностью кофейни пользуются на станциях "Коньково", "Китай-город", "Коломенская" и "Лермонтовский проспект". Количество торговых помещений, где арендаторы открыли мини-кафе, на этих станциях достигает 4-5. "Большое число кофеен продиктовано спросом самих пассажиров", - подчеркнул Ликсутов.
Заммэра также отметил, что на 47 станциях метро установлены вендинговые автоматы с горячими напитками. Среди таких станций: "Алтуфьево", "Первомайская", "Новоясеневская", "Люблино", "Домодедовская" и "Беговая". По его словам, в вендинге также можно купить снеки или воду, кофе и чай, мороженое, аптечные нелекарственные товары, аксессуары. Всего в метро работает 305 таких аппаратов.
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"В переходах метрополитена пассажиры могут также купить и другие товары повседневного спроса: продукты питания, одежду, аксессуары, цветы. Торговые киоски и павильоны расположены в переходах станций как в центре Москвы, так и в отдаленных районах столицы. Сейчас их количество уже превысило 500 и в будущем продолжит расти по мере проведения ремонтов", - сообщил Ликсутов.
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Максим ЛиксутовМоскваРоссияОбщество
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