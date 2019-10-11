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РИА Новости

Вода ушла из Хабаровска и трех поселков, подтопленных паводком

06:49 11.10.2019
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© РИА Новости / Александр ЯнышевПаводок в Хабаровске
Паводок в Хабаровске
© РИА Новости / Александр Янышев
Паводок в Хабаровске. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 11 окт - РИА Новости. Четыре населенных пункта в Хабаровском крае, в том числе город Хабаровск, оказавшиеся в зоне паводка, освободились от воды за сутки, сообщает региональный главк МЧС.
В четверг в крае в зоне паводка находилось 37 населенных пунктов, в Хабаровске подтопило один земельный участок, 31 жилой дом был подтоплен в поселке Хорпинский Комсомольска-на-Амуре, в 19 населённых пунктах вода оставалась на 219 приусадебных участках и 40 участках автодорог.
"В настоящее время на территории Хабаровского края от воды освободились четыре населенных пункта… В городе Хабаровске подтопленных территорий больше нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что за сутки вода ушла из 10 жилых домов в поселке Хорпинский Комсомольска-на-Амуре, с 20 приусадебных участков и с 41 земельного участка, а также с 11 участков межпоселковых и внутрипоселковых автодорог.
"В зоне паводка остаются 33 населенных пункта. Из них в поселке Хорпинском города Комсомольска-на-Амуре вода ещё не сошла с территории 21 жилого дома. Кроме того, в 19 населённых пунктах вода сохраняется на 199 приусадебных участках и 29 участках межпоселковых и внутрипоселковых автодорог. Также в зоне подтопления находятся 71 земельный участок и шесть дач", - сообщает МЧС.
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
06:08РИА Новости
В зоне паводка в Комсомольске-на-Амуре продезинфицируют более 500 объектов
Отмечается, что на утро пятницы уровень воды у Комсомольска-на-Амуре составил 532 сантиметра, снизившись за сутки на 16 сантиметров, у Хабаровска он опустился на 19 сантиметров – до 259 сантиметров, на 10 сантиметров снизился у Николаевска-на-Амуре – до 227 сантиметров. В пункте временного размещения в Комсомольске-на-Амуре остаются 36 человек.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае из-за паводка объявлен режим ЧС. Уровень Амура у Хабаровска в пик паводка достиг 644 сантиметров при опасном уровне в 600 сантиметров. В Комсомольске-на-Амуре он составлял 829 сантиметров при опасной отметке в 650 сантиметров. Предварительный ущерб от паводка в Хабаровском крае составляет около 2 миллиардов рублей.
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