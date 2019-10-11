Вода ушла из Хабаровска и трех поселков, подтопленных паводком

ХАБАРОВСК, 11 окт - РИА Новости. Четыре населенных пункта в Хабаровском крае, в том числе город Хабаровск, оказавшиеся в зоне паводка, освободились от воды за сутки, сообщает региональный главк МЧС.

В четверг в крае в зоне паводка находилось 37 населенных пунктов, в Хабаровске подтопило один земельный участок, 31 жилой дом был подтоплен в поселке Хорпинский Комсомольска-на-Амуре, в 19 населённых пунктах вода оставалась на 219 приусадебных участках и 40 участках автодорог.

"В настоящее время на территории Хабаровского края от воды освободились четыре населенных пункта… В городе Хабаровске подтопленных территорий больше нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что за сутки вода ушла из 10 жилых домов в поселке Хорпинский Комсомольска-на-Амуре, с 20 приусадебных участков и с 41 земельного участка, а также с 11 участков межпоселковых и внутрипоселковых автодорог.

"В зоне паводка остаются 33 населенных пункта. Из них в поселке Хорпинском города Комсомольска-на-Амуре вода ещё не сошла с территории 21 жилого дома. Кроме того, в 19 населённых пунктах вода сохраняется на 199 приусадебных участках и 29 участках межпоселковых и внутрипоселковых автодорог. Также в зоне подтопления находятся 71 земельный участок и шесть дач", - сообщает МЧС.

Отмечается, что на утро пятницы уровень воды у Комсомольска-на-Амуре составил 532 сантиметра, снизившись за сутки на 16 сантиметров, у Хабаровска он опустился на 19 сантиметров – до 259 сантиметров, на 10 сантиметров снизился у Николаевска-на-Амуре – до 227 сантиметров. В пункте временного размещения в Комсомольске-на-Амуре остаются 36 человек.