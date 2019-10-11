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РИА Новости

Названы сроки нового референдума о независимости Новой Каледонии от Франции

06:21 11.10.2019
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© AP Photo / Mathurin DerelПроведение референдума о независимости Новой Каледонии
Проведение референдума о независимости Новой Каледонии
© AP Photo / Mathurin Derel
Проведение референдума о независимости Новой Каледонии. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Очередной референдум по вопросу независимости Новой Каледонии от Франции состоится 30 августа или 6 сентября 2020 года, передает агентство Франс Пресс.
Сроки были определены в ночь на пятницу после многочасового совещания премьер-министра Франции Эдуара Филиппа с представителями различных политических сил французского владения в Тихом океане. Точная дата референдума будет названа в течение двух недель.
Сообщается, что на встрече в Париже сторонники независимости настаивали на проведении референдума в ноябре, а лояльные метрополии представители хотели голосовать в июле.
"Премьер-министр разрезал грушу пополам", - подвел итог дебатов один из его участников.
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Предыдущий референдум о независимости состоялся в Новой Каледонии 4 ноября 2018 года, тогда большинство жителей решили остаться в составе особого французского административно-территориального образования.
Подписанное в 1998 году соглашение о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане предусматривает проведение нескольких референдумов.
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Эдуар ФилиппФранцияНовая КаледонияВ мире
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