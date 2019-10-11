Названы сроки нового референдума о независимости Новой Каледонии от Франции

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Очередной референдум по вопросу независимости Новой Каледонии от Франции состоится 30 августа или 6 сентября 2020 года, передает агентство Очередной референдум по вопросу независимости Новой Каледонии от Франции состоится 30 августа или 6 сентября 2020 года, передает агентство Франс Пресс

Сроки были определены в ночь на пятницу после многочасового совещания премьер-министра Франции Эдуара Филиппа с представителями различных политических сил французского владения в Тихом океане. Точная дата референдума будет названа в течение двух недель.

Сообщается, что на встрече в Париже сторонники независимости настаивали на проведении референдума в ноябре, а лояльные метрополии представители хотели голосовать в июле.

"Премьер-министр разрезал грушу пополам", - подвел итог дебатов один из его участников.

Предыдущий референдум о независимости состоялся в Новой Каледонии 4 ноября 2018 года, тогда большинство жителей решили остаться в составе особого французского административно-территориального образования.