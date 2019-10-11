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РИА Новости

Идущий на Токио "Хагибис" сравнили со смертоносным тайфуном 1958 года

06:07 11.10.2019 (обновлено: 12:39 11.10.2019)
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© AP Photo / Sayaka Kamohara/ Mainichi NewspaperПоследствия прохождения тайфуна в Японии
Последствия прохождения тайфуна в Японии
© AP Photo / Sayaka Kamohara/ Mainichi Newspaper
Последствия прохождения тайфуна в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 11 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Приближающийся к Японии тайфун "Хигибис" по мощности и масштабам возможного ущерба сравним с тайфуном "Ида" (японское название "Каногава") 1958 года, об этом на пресс-конференции сообщил представитель Главного метеорологического агентства.
Жертвами "Иды" стали сотни людей.
"Очень мощный тайфун, не снижая своей силы, завтра может непосредственно обрушиться на районы Токай и Канто (вокруг Токио). Кроме штормового ветра и высоких волн есть опасность рекордно сильных ливней", - сказал представитель ведомства.
"По всей стране ожидается штормовой ветер, есть опасность ущерба от оползней, высоких волн, затоплений, паводков. Для защиты своей жизни, для защиты жизни ваших близких просим до того, как усилится ветер и дождь, не дожидаясь темноты и следуя указаниям об эвакуации, как можно быстрее принять меры безопасности", - добавил он.
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Вчера, 08:09РСпорт
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Тайфун "Хагибис" идет на Японию с юго-запада, ему присвоен порядковый номер 19. В субботу и воскресенье он может обрушиться на районы тихоокеанского побережья страны, затронув Токио.
Авиакомпании уже сейчас объявили об отменен более 800 рейсов, железнодорожные компании одна за другой сообщают об остановке движения в субботу в связи с тайфуном, перекрываются участки автодорог у побережья. Столичные школы объявили об отмене занятий в субботу.
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Земля - РИА НаукаЯпонияТокиоВ мире
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