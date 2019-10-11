В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей

Операции по пресечению вывода денег из России за рубеж

© МВД РФ Операции по пресечению вывода денег из России за рубеж

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Полиция совместно с ФСБ перекрыла нелегальный канал вывода денег из России за рубеж, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Предполагаемого организатора схемы, 34-летнюю женщину, задержали и предъявили обвинение. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

По словам Волк, злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

По предварительным данным, общая сумма денег, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 год, превысила миллиард рублей.

В московском регионе и в Санкт-Петербурге прошли десятки обысков, изъято более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около сотни электронных ключей от системы "Банк-Клиент", персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также свыше 23 миллионов рублей.