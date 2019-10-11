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РИА Новости

В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей

06:05 11.10.2019 (обновлено: 11:24 11.10.2019)
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© МВД РФОперации по пресечению вывода денег из России за рубеж
Операции по пресечению вывода денег из России за рубеж
© МВД РФ
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Полиция совместно с ФСБ перекрыла нелегальный канал вывода денег из России за рубеж, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Предполагаемого организатора схемы, 34-летнюю женщину, задержали и предъявили обвинение. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
По словам Волк, злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
По предварительным данным, общая сумма денег, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 год, превысила миллиард рублей.
В московском регионе и в Санкт-Петербурге прошли десятки обысков, изъято более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около сотни электронных ключей от системы "Банк-Клиент", персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также свыше 23 миллионов рублей.
Идет предварительное расследование.
Шеврон на форме сотрудника Федеральной таможенной службы России
20 января, 23:38РИА Новости
В ФТС рассказали о схемах вывода денег за рубеж
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Ирина ВолкМВД РФФСБ РФБезопасностьПроисшествия
Популярные комментарии
С...дил милиард, получи подписку о невыезде. С..дил шоколад, получи тюремный срок.
11 октября, 06:37
mmoped74nygan
3521819124
Всего то 1 милиард) Не там ищите
11 октября, 06:11
sserj1679
1603431129
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