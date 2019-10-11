ВЭБ профинансирует поставки продукции "Камаза" в Туркменистан

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. ВЭБ окажет финансовую поддержку поставкам продукции "Камаза" в Туркменистан, говорится в сообщении ВЭБа.

Уточняется, что две тысячи единиц техники марки "Камаз", в том числе 800 самосвалов, 300 бортовых машин, а также спецтехнику коммунального назначения планируется поставить в Туркменистан в ближайшие два года.

"Решение об оказании финансовой поддержки поставкам продукции "Камаза" ВЭБ.РФ принял в октябре 2019 года. Поддержка такого системообразующего предприятия, как ПАО "Камаз", в области наращивания объемов экспорта российской продукции относится к одному из приоритетов деятельности государственной корпорации развития ВЭБ.РФ", - приводится в сообщении комментарий председателя ВЭБа Игоря Шувалова.

Договоренности о поставке техники были достигнуты между представителями "Камаза" и властями Туркменистана в июне 2019 года. В настоящее время "Камаз" осуществляет экспорт своей продукции в страны СНГ, Азии, Восточной Европы, Африки и Латинской Америки.