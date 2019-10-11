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РИА Новости

ВЭБ профинансирует поставки продукции "Камаза" в Туркменистан

06:30 11.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкГрузовики "Камаз"
Грузовики Камаз
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Грузовики "Камаз". Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. ВЭБ окажет финансовую поддержку поставкам продукции "Камаза" в Туркменистан, говорится в сообщении ВЭБа.
Уточняется, что две тысячи единиц техники марки "Камаз", в том числе 800 самосвалов, 300 бортовых машин, а также спецтехнику коммунального назначения планируется поставить в Туркменистан в ближайшие два года.
"Решение об оказании финансовой поддержки поставкам продукции "Камаза" ВЭБ.РФ принял в октябре 2019 года. Поддержка такого системообразующего предприятия, как ПАО "Камаз", в области наращивания объемов экспорта российской продукции относится к одному из приоритетов деятельности государственной корпорации развития ВЭБ.РФ", - приводится в сообщении комментарий председателя ВЭБа Игоря Шувалова.
Договоренности о поставке техники были достигнуты между представителями "Камаза" и властями Туркменистана в июне 2019 года. В настоящее время "Камаз" осуществляет экспорт своей продукции в страны СНГ, Азии, Восточной Европы, Африки и Латинской Америки.
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"Камаз" является крупнейшим производителем тяжелых грузовых автомобилей в России с долей рынка в 45%, входит в двадцатку мировых автогигантов. Среди акционеров "Камаза" - госкорпорация "Ростех", компания Avtoinvest Ltd, немецкий Daimler.
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