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РИА Новости

Трамп прошелся по "спятившим" демократам, добивающимся его импичмента

05:55 11.10.2019
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обрушился с крайне резкими характеристиками на демократов, которые добиваются его импичмента.
Выступая перед сторонниками в Миннеаполисе (штат Миннесота), Трамп назвал демократов "сильно больными и спятившими людьми". По его словам, те хотят отменить итоги выборов 2016 года. Это первое выступление Трампа перед избирателями с того момента, как демократы две недели назад объявили о начале расследования по импичменту.
Прежде всего от Трампа досталось спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси. "Она либо по-настоящему глупа, либо по-настоящему не соображает, что происходит. А может, здесь есть что-то нечестное", - заявил Трамп.
Про своего возможного оппонента на выборах-2020 Джо Байдена Трамп сказал, что тот "никогда не считался умным или хорошим сенатором". "Он был хорошим вице-президентом только потому, что хорошо знал, как (дисфемизм для "льстить") Бараку Обаме", - поделился президент США. Он также задался вопросом, куда делся сын Байдена Хантер, который, по его словам, получал больше 160 тысяч долларов в месяц в совете директоров энергетической компании на Украине, не разбираясь в энергетике. Трамп предложил сторонникам изготовить майки с надписью "Где Хантер?!".
Лидер демократов в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси
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Он также назвал "полным мошенником" главу комитета палаты представителей по разведке Адама Шиффа, который, как считает Трамп, исказил суть его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Демократы добиваются импичмента Трампу, утверждая, что тот требовал от Зеленского расследования против Байдена, угрожая задержать военную помощь.
Отдельно Трамп "прошелся" по члену палаты представителей от Миннесоте Ильхан Омар. "Она социалистка, которая ненавидит Америку", - сказал Трамп о мусульманке Омар, родившейся в Сомали. Президент утверждал также, что она принижала значимость терактов 11 сентября и "выпускала в прошлом человеконенавистнические антисемитские тирады". Наконец, Трамп шокировал публику рассказом о том, что Ильхан Омар вышла замуж за собственного брата, чтобы получить возможность приехать в США. "Она позор для нашей страны и одна из больших причин, по которой я и Республиканская партия вновь выиграет Миннесоту", - заявил президент Соединенных Штатов Америки.
Трамп также раскритиковал мэра Миннеаполиса демократа Джейкоба Фрея. "У вас плохой мэр!" - сообщил он собравшимся. Ранее Трамп поссорился с Фреем, который требовал более полумиллиона долларов на безопасность и другие организационные расходы в связи с митингом Трампа. Штаб Трампа отказался платить эти деньги.
Периодически в зале выкрикивали лозунги против Трампа. Президент долго игнорировал их, но на один выкрик сзади все же обернулся и закричал: "Иди домой к мамочке!" По его словам, мама отругает протестующего и потребует, чтобы он никогда не делал ничего подобного, и тому останется только ее послушаться.
Президент США Дональд Трамп
05:30РИА Новости
Посол США при ЕС все же выступит на слушаниях по импичменту Трампа
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Импичмент Дональда ТрампаАдам ШиффНэнси ПелосиВладимир ЗеленскийВашингтон (штат)СШАВ мире
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