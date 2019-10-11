Трамп встретится в пятницу с вице-премьером КНР Лю Хэ

Встреча запланирована на 14:45 по местному времени (21:45 мск) и пройдет за закрытыми дверями. Следующее мероприятие в расписании Трампа стоит через полтора часа.

Переговоры между США и КНР по торговле проходят в четверг и пятницу, за несколько дней до запланированного на 15 октября очередного повышения пошлин США на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов в год до 30% с 25%.