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РИА Новости

Трамп встретится в пятницу с вице-премьером КНР Лю Хэ

05:52 11.10.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретится в пятницу с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, указано в расписании президента США, которое распространил Белый дом.
Встреча запланирована на 14:45 по местному времени (21:45 мск) и пройдет за закрытыми дверями. Следующее мероприятие в расписании Трампа стоит через полтора часа.
Переговоры между США и КНР по торговле проходят в четверг и пятницу, за несколько дней до запланированного на 15 октября очередного повышения пошлин США на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов в год до 30% с 25%.
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