Трамп встретится в пятницу с вице-премьером КНР Лю Хэ

ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретится в пятницу с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, указано в расписании президента США, которое распространил Белый дом.
Встреча запланирована на 14:45 по местному времени (21:45 мск) и пройдет за закрытыми дверями. Следующее мероприятие в расписании Трампа стоит через полтора часа.
Переговоры между США и КНР по торговле проходят в четверг и пятницу, за несколько дней до запланированного на 15 октября очередного повышения пошлин США на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов в год до 30% с 25%.