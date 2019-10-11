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РИА Новости

Посол США при ЕС все же выступит на слушаниях по импичменту Трампа

05:30 11.10.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Посол США при ЕС Гордон Сондланд выступит в конгрессе на слушаниях по импичменту президента Дональда Трампа, хотя ранее госдепартамент отказывался разрешать ему выступать, сообщил портал Axios со ссылкой на четыре источника в конгрессе.
По его данным, республиканцы в конгрессе добились выступления Сондланда, заявляя, что оно поможет защитить президента. Предполагается, что Сондланд выступит в среду 16 октября за закрытыми дверями, как и предыдущие свидетели.
Сондланда вызвали в конгресс после того, как бывший спецпредставитель госдепа по Украине Курт Волкер назвал его посредником в предполагаемых попытках адвоката Трампа Руди Джулиани заставить Украину провести расследование деятельности Джо Байдена. В частности, в переписке, которую представил Волкер, один из американских дипломатов заявляет, что США задерживают военную помощь Украине, пытаясь добиться политических выгод для Трампа. По словам американского дипломата, это "безумие". В ответ Сондланд заявил, что тот неправильно понял президента, и никакого обмена услугами между США и Украиной не предусмотрено.
Трамп написал в Twitter, что не хочет, чтобы Сондланд давал показания на "полностью скомпрометированном судилище". Белый дом официально отказался сотрудничать с расследованием по импичменту, назвав его нелегитимным.
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В ближайшую неделю с показаниями в конгрессе должны выступить экс-посол США в Киеве Мари Йованович, бывший главный специалист Белого дома по России Фиона Хилл, первый зам помощника госсекретаря Джордж Кент, а также юрисконсульт госдепа Ульрих Брехбул.
Ранее демократы в конгрессе начали процесс импичмента Трампа, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Отец Хантера, бывший вице-президент Джо Байден публично заявлял, что добился от украинских властей увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина, который до этого занимался расследованием против бенефициара Burisma. Байден отрицает наличие какой-либо связи между увольнением Шокина и работой своего сына. Демократы считают, что Трамп грозил Украине задержкой военной помощи, если против Байдена не будет проведено расследование.
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