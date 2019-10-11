Посол США при ЕС все же выступит на слушаниях по импичменту Трампа

ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Посол США при ЕС Гордон Сондланд выступит в конгрессе на слушаниях по импичменту президента Дональда Трампа, хотя ранее госдепартамент отказывался разрешать ему выступать, сообщил портал Посол США при ЕС Гордон Сондланд выступит в конгрессе на слушаниях по импичменту президента Дональда Трампа, хотя ранее госдепартамент отказывался разрешать ему выступать, сообщил портал Axios со ссылкой на четыре источника в конгрессе.

По его данным, республиканцы в конгрессе добились выступления Сондланда, заявляя, что оно поможет защитить президента. Предполагается, что Сондланд выступит в среду 16 октября за закрытыми дверями, как и предыдущие свидетели.

Сондланда вызвали в конгресс после того, как бывший спецпредставитель госдепа по Украине Курт Волкер назвал его посредником в предполагаемых попытках адвоката Трампа Руди Джулиани заставить Украину провести расследование деятельности Джо Байдена. В частности, в переписке, которую представил Волкер, один из американских дипломатов заявляет, что США задерживают военную помощь Украине, пытаясь добиться политических выгод для Трампа. По словам американского дипломата, это "безумие". В ответ Сондланд заявил, что тот неправильно понял президента, и никакого обмена услугами между США и Украиной не предусмотрено.

Трамп написал в Twitter , что не хочет, чтобы Сондланд давал показания на "полностью скомпрометированном судилище". Белый дом официально отказался сотрудничать с расследованием по импичменту, назвав его нелегитимным.

В ближайшую неделю с показаниями в конгрессе должны выступить экс-посол США в Киеве Мари Йованович, бывший главный специалист Белого дома по России Фиона Хилл, первый зам помощника госсекретаря Джордж Кент, а также юрисконсульт госдепа Ульрих Брехбул.