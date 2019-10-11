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РИА Новости

Водителей обяжут проверяться на хронический алкоголизм, пишут СМИ

04:53 11.10.2019 (обновлено: 13:22 11.10.2019)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоБеспроводной алкотестер
Беспроводной алкотестер
© РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В медкомиссию для получения водительских прав введут обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), который указывает на хронический алкоголизм, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на Минздрав.
Отмечается, что ведомство уже приняло соответствующий приказ и теперь он находится на регистрации в Минюсте.
Как поясняют авторы материала, документ подготовили "в целях совершенствования медицинского обеспечения безопасности движения в части диагностики употребления психоактивных веществ".
Так, при обнаружении алкомаркера CDT гражданина отправят в наркодиспансер, резюмирует издание.
Приехали
13:22РИА Новости
Приехали
Нововведение коснется также и тех, кто претендует на возврат водительских прав по окончании срока лишения.
Кроме того, кандидатам в водители предложат пройти тест на употребление ряда психоактивных веществ. Подчеркивается, что приказ Минздрава согласовывался с МВД.
Мужчина у стенда с вином
09:13РИА Новости
Названы регионы России, где живет больше всего алкоголиков
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АвтоМинистерство юстиции РФМинистерство здравоохранения РФМВД РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Государство с каждым днем все больше и больше стало вмешиваться в личную жизнь граждан!Это уже скоро станет навязчивой идеей,манией преследования!Законотворцам самим надо обратиться к психиатру за справкой о здоровье!
11 октября, 05:22
Николай Дорошин
23721186207
Боюсь что в результате очень многие уверенные в том что у них с алкоголем все ок столкнуться с весьма неприятной и болезненной реальностью. Разрушение радужных иллюзий это всегда почему то больно.
11 октября, 05:09
DDarkSwordman
1399313239
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