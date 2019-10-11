Водителей обяжут проверяться на хронический алкоголизм, пишут СМИ

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В медкомиссию для получения водительских прав введут обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), который указывает на хронический алкоголизм, пишет газета В медкомиссию для получения водительских прав введут обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), который указывает на хронический алкоголизм, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на Минздрав.

Отмечается, что ведомство уже приняло соответствующий приказ и теперь он находится на регистрации в Минюсте.

Как поясняют авторы материала, документ подготовили "в целях совершенствования медицинского обеспечения безопасности движения в части диагностики употребления психоактивных веществ".

Так, при обнаружении алкомаркера CDT гражданина отправят в наркодиспансер, резюмирует издание.

Нововведение коснется также и тех, кто претендует на возврат водительских прав по окончании срока лишения.