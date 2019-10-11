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РИА Новости

В Эквадоре тележурналист ранен в голову при выходе из штаба протестующих

04:26 11.10.2019 (обновлено: 05:26 11.10.2019)
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© REUTERS / Ivan AlvaradoПротесты в Эквадоре
Протесты в Эквадоре
© REUTERS / Ivan Alvarado
Протесты в Эквадоре. Архивное фото
МЕХИКО, 11 окт - РИА Новости. Ведущий эквадорского телеканала Teleamazonas Фредди Паредес получил тяжелую травму головы при нападении одного из протестующих на севере Кито, когда съёмочная группа попыталась уйти с площади перед Домом культуры, где находится штаб протеста индейского движения.
"Несмотря на заверения индейцев, что журналисты находились внутри по собственной воле, на съёмочную группу Teleamazonas напали после того, как они решили уйти", - сообщает издание Universo и приводит видео момента нападения. Паредесу оказали первичную помощь на месте происшествия и доставили в больницу.
Конфедерация индейских национальностей Эквадора CONAIE осудила нападение на журналиста и сообщила, что давала сопровождающих из числа представителей коренных народов, чтобы обеспечить их безопасность. "CONAIE осуждает нападение на журналиста Паредеса. Уточняем, что это произошло уже на улице (рядом с площадью Дома культуры), в то время как наши охранники обеспечивали их физическую безопасность внутри и возможность выхода", - отмечается в сообщении. Вход и выход с площади будет ограничен, чтобы избежать дальнейших провокаций.
За несколько минут до инцидента с коллегой журналист Андрес Лопес написал в своём Twitter, что вход и выход с площади не ограничен, и речь не идет об "ограничении свободы" - ему удалось беспрепятственно побывать в штабе индейского движения. "Индейцы говорят о жестоком обращении и отсутствии диалога. Ситуация деликатная", - сообщил Лопес.
Силы безопасности Эквадора во время акции протеста у здания Национального собрания в Кито
Вчера, 21:36Радио Sputnik
Восемь полицейских взяты в заложники протестующими в Эквадоре
Ранее СМИ Эквадора информировали, что представители индейского движения удерживают в заложниках в Доме культуры в Кито не только восемь полицейских, но и более двух десятков журналистов, которым ограничили выход и которых принудили вести прямую трансляцию. Лидеры движения отвергли обвинения и спустя 10 часов освободили стражей порядка. Глава CONAIE Хаиме Варгас обратился к властям с просьбой передать им тела трех товарищей, погибших в ходе протестов, а также потребовал остановить репрессии. Правительство сообщает о двух жертвах столкновений, в то время как индейское движение заявляет о четырёх погибших. Правозащитники призвали власти Эквадора остановить насилие и гарантировать права граждан.
В начале октября в Эквадоре начались манифестации граждан, недовольных экономическими реформами правительства. К транспортным присоединились другие общественные организации, объявлена бессрочная мобилизация представителей коренных народов с целью протеста против экономической политики правительства.
В результате беспорядков в стране задержаны несколько сот человек. Президент Эквадора Ленин Морено объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами и заявил, что власти не станут пересматривать согласованный с руководством МВФ пакет мер, включающий отмену субсидий на бензин, однако выразил намерение встретиться с представителями движения коренных народов, чтобы обсудить их требования.
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Ленин Морено (Гарсис Морено)МВФЭквадорКитоВ мире
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