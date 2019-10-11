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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Задержаны предполагаемые вандалы, засыпавшие Вечный огонь в Приморье

04:19 11.10.2019 (обновлено: 09:53 11.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВечный огонm
Вечный огонm
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Вечный огонm. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 окт — РИА Новости. Задержаны предполагаемые вандалы, засыпавшие землей Вечный огонь у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в Уссурийске Приморского края, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
По его словам, задержанные являются жителями Уссурийска.
"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные и следственные мероприятия", — сказал представитель ведомства.
Позже стало известно, что уголовное дело возбуждено по статье "Вандализм".
О ЧП стало известно девятого октября. Двое хулиганов засыпали Вечный огонь землей. Мемориал воинам-уссурийцам, павшим в сражениях на полях Великой Отечественной войны, находится на площади Победы. Монумент создал скульптор Валерий Ненаживин. Композиция состоит из пяти высоких пилонов, где размещены скульптуры уходящих на фронт воинов и жен, детей и матерей, которые остаются в тылу. У подножия монумента горит Вечный огонь.
Вечный огонь
9 октября, 07:13РИА Новости
В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
По данным местного УФСБ, которое подключилось к розыскным мероприятиям, задержаны два местных жителя, их возраст 20 и 21 год. "В настоящий момент они дают признательные показания", — сообщил РИА Новости представитель УФСБ.
В 1941 году из уссурийцев, которые уходили на фронт, была сформирована 239-я стрелковая дивизия. С боями она прошла от Москвы до Берлина. Город дал фронту более 10 тысяч бойцов, из них три тысячи погибли на полях сражений. За проявленные мужество и отвагу пяти уссурийцам было присвоено высокое звание Героев Советского Союза, 5 тысяч награждены орденами и медалями. Отдавая дань подвигу, жители Уссурийска в мае 1977 года установили памятник на площади Победы.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
2 сентября, 13:23РИА Новости
В Калуге ищут подростков, которые осквернили Вечный огонь
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80 лет с начала Второй мировой войныМемориалВладивостокРоссияБезопасностьОбщество
Популярные комментарии
Очень надеюсь, что они получат реальные сроки.
11 октября, 05:03
aalek.Lisack2015
5000000
только реальные сроки наказания, а еще бы и лишение гражданства РФ с выдворением за пределы моей страны...
11 октября, 07:54
Анастасия Бессонова
1400000
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