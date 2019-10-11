Задержаны предполагаемые вандалы, засыпавшие Вечный огонь в Приморье

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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт — РИА Новости. Задержаны предполагаемые вандалы, засыпавшие землей Вечный огонь у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в Уссурийске Приморского края, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

По его словам, задержанные являются жителями Уссурийска.

"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные и следственные мероприятия", — сказал представитель ведомства.

Позже стало известно, что уголовное дело возбуждено по статье "Вандализм".

О ЧП стало известно девятого октября. Двое хулиганов засыпали Вечный огонь землей. Мемориал воинам-уссурийцам, павшим в сражениях на полях Великой Отечественной войны, находится на площади Победы. Монумент создал скульптор Валерий Ненаживин. Композиция состоит из пяти высоких пилонов, где размещены скульптуры уходящих на фронт воинов и жен, детей и матерей, которые остаются в тылу. У подножия монумента горит Вечный огонь.

По данным местного УФСБ, которое подключилось к розыскным мероприятиям, задержаны два местных жителя, их возраст 20 и 21 год. "В настоящий момент они дают признательные показания", — сообщил РИА Новости представитель УФСБ.