Трамп пригласил эмира Кувейта посетить Белый дом в 2020 году

Дональд Трамп во время встречи с эмиром Кувейта — шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото

Дональд Трамп во время встречи с эмиром Кувейта — шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом в Овальном кабинете Белого дома

© AP Photo / Evan Vucci Дональд Трамп во время встречи с эмиром Кувейта — шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом в Овальном кабинете Белого дома

ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора пригласил эмира Кувейта Сабаха Аль Ахмеда Аль Джабера Ас Сабаха посетить Вашингтон, сообщил Белый дом.

"Президент согласился принять эмира в Белом доме в ходе его визита в США в следующем году", - говорится в сообщении.

Трамп также был "рад услышать, что эмир чувствует себя лучше", уточнил Белый дом.