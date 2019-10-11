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РИА Новости

Трамп пригласил эмира Кувейта посетить Белый дом в 2020 году

03:52 11.10.2019
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© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время встречи с эмиром Кувейта — шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом в Овальном кабинете Белого дома
Дональд Трамп во время встречи с эмиром Кувейта — шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время встречи с эмиром Кувейта — шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора пригласил эмира Кувейта Сабаха Аль Ахмеда Аль Джабера Ас Сабаха посетить Вашингтон, сообщил Белый дом.
"Президент согласился принять эмира в Белом доме в ходе его визита в США в следующем году", - говорится в сообщении.
Трамп также был "рад услышать, что эмир чувствует себя лучше", уточнил Белый дом.
Эмир, которому 90 лет, планировал посетить Вашингтон ранее в этом году, но был вынужден отложить визит по медицинским соображениям и вместо этого прошел обследование в одной из больниц США.
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