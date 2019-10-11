В Пакистане остановили депортацию россиянок, убивших надзирательницу

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Пакистане остановили процесс депортации трех россиянок из-за возбуждения нового дела, пишет местная Dawn со ссылкой на начальника тюрьмы. В Пакистане остановили процесс депортации трех россиянок из-за возбуждения нового дела, пишет местнаясо ссылкой на начальника тюрьмы.

Женщины были сторонницами группировки ИГ*, в 2018 году их задержали за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы вместе с восемью несовершеннолетними детьми. Они ожидали депортации на родину в тюрьме "Гаддани", расположенной в провинции Белуджистан.

По словам собеседника газеты, срок заключения подошел к концу и местные власти уже оформили документы на выдворение.

"Но теперь их нельзя депортировать, поскольку они должны предстать перед судом за убийство", — заявил он.

Во вторник женщины расправились с надзирательницей. Пакистанские СМИ рассказывают, что сотрудницу тюрьмы сначала ударили по голове, а потом задушили.