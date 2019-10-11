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РИА Новости

В Пакистане остановили депортацию россиянок, убивших надзирательницу

03:51 11.10.2019 (обновлено: 10:22 11.10.2019)
33258
© AP Photo / Anjum NaveedПакистанские женщины-полицейские
Пакистанские женщины-полицейские
© AP Photo / Anjum Naveed
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Пакистане остановили процесс депортации трех россиянок из-за возбуждения нового дела, пишет местная Dawn со ссылкой на начальника тюрьмы.
Женщины были сторонницами группировки ИГ*, в 2018 году их задержали за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы вместе с восемью несовершеннолетними детьми. Они ожидали депортации на родину в тюрьме "Гаддани", расположенной в провинции Белуджистан.
По словам собеседника газеты, срок заключения подошел к концу и местные власти уже оформили документы на выдворение.
"Но теперь их нельзя депортировать, поскольку они должны предстать перед судом за убийство", — заявил он.
Во вторник женщины расправились с надзирательницей. Пакистанские СМИ рассказывают, что сотрудницу тюрьмы сначала ударили по голове, а потом задушили.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Пакистанские военные на заблокированной дороге, ведущей к международному аэропорту Джинна в Карачи. 28 февраля 2019
Вчера, 19:13Радио Sputnik
В пакистанской тюрьме три россиянки убили надзирательницу
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Исламское государствоПакистанРоссияВ мире
Популярные комментарии
Ну, если "По данным МИД, они были сторонницами запрещенной в России группировки ИГ*", то и нефиг им тут делать, пусть в пакистанской тюрьме "чалятся" - там намного хуже условия - поделом им!
11 октября, 04:28
Alex G
6900100
Детей отправить к родственникам,а они должны быть судимы,представляю как они многих могли бы втянуть в группировку ИГ в России.Даже если к ним плохо относилась надзирательница,не убивать же ее,а жалобы писать в посольство.
11 октября, 05:17
sopka72
2300001
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