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РИА Новости
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Первый пуск ракеты "Союз-2" с экипажем МКС могут отложить на три недели

03:42 11.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1"
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1". Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Первый старт ракеты-носителя "Союз-2" с экипажем Международной космической станции, запланированный на 20 марта, могут перенести на 9 апреля, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В 2002-2019 годах экипажи пилотируемых кораблей "Союз" запускались к МКС на ракетах "Союз-ФГ" с украинской системой управления, эксплуатация которых сейчас завершена. В августе 2019 года был выполнен испытательный запуск беспилотного "Союза" на ракете "Союз-2.1а" с российской системой управления.
"Рассматривается перенос запуска пилотируемого корабля "Союз МС-16" на ракете "Союз-2.1а" с 20 марта на 9 апреля 2020 года", - сказал собеседник агентства, не уточнив причины задержки.
"Роскосмос" не стал комментировать РИА Новости эту информацию.
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В экипаж "Союза МС-16" входят российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин и астронавт НАСА Кристофер Кэссиди.
В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.
С 2004 года были проведены 35 пусков ракет "Союз-2.1а" с космодромов "Байконур", "Плесецк" и "Восточный" с автоматическими космическими аппаратами, грузовыми кораблями "Прогресс" и беспилотным кораблем "Союз".
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Кристина Кук
Хочу стать космонавтомЛука ПармитаноСоюз-ФГМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаСоюзНАСАРоссия
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