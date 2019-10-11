Первый пуск ракеты "Союз-2" с экипажем МКС могут отложить на три недели

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Первый старт ракеты-носителя "Союз-2" с экипажем Международной космической станции, запланированный на 20 марта, могут перенести на 9 апреля, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В 2002-2019 годах экипажи пилотируемых кораблей "Союз" запускались к МКС на ракетах "Союз-ФГ" с украинской системой управления, эксплуатация которых сейчас завершена. В августе 2019 года был выполнен испытательный запуск беспилотного "Союза" на ракете "Союз-2.1а" с российской системой управления.

"Рассматривается перенос запуска пилотируемого корабля "Союз МС-16" на ракете "Союз-2.1а" с 20 марта на 9 апреля 2020 года", - сказал собеседник агентства, не уточнив причины задержки.

"Роскосмос" не стал комментировать РИА Новости эту информацию.

В экипаж "Союза МС-16" входят российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин и астронавт НАСА Кристофер Кэссиди.

В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.