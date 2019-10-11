"Вертолеты России" объединят КБ Миля и Камова в центр вертолетостроения

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" до 2022 года объединит свои конструкторские бюро "Миль" и "Камов" в Национальный центр вертолетостроения, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на замгендиректора холдинга Михаила Короткевича, который общался с газетой через представителя.

"Холдинг "Вертолеты России" (единственный в России разработчик и производитель вертолетной техники) объединит два своих ведущих конструкторских бюро (КБ) – Миля и Камова", - говорится в сообщении.

К Московскому вертолетному заводу имени Миля присоединится АО "Камов", и компанию переименуют в Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова, поясняет газета механику процесса.

"Объединение планируется завершить к середине 2020 году, а интеграционные процессы и оптимизация работы продлятся до 2022 года", - говорится в статье со ссылкой на Короткевича.

Объединение позволит вести научный обмен техническими решениями и достижениями, который сейчас затруднен из-за ограничений по безопасности и сложной процедуры передачи прав на интеллектуальную собственность, пишут "Ведомости".