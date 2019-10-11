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РИА Новости

"Вертолеты России" объединят КБ Миля и Камова в центр вертолетостроения

03:37 11.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПавильон компании "Вертолеты России" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Павильон компании Вертолеты России на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" до 2022 года объединит свои конструкторские бюро "Миль" и "Камов" в Национальный центр вертолетостроения, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на замгендиректора холдинга Михаила Короткевича, который общался с газетой через представителя.
"Холдинг "Вертолеты России" (единственный в России разработчик и производитель вертолетной техники) объединит два своих ведущих конструкторских бюро (КБ) – Миля и Камова", - говорится в сообщении.
К Московскому вертолетному заводу имени Миля присоединится АО "Камов", и компанию переименуют в Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова, поясняет газета механику процесса.
"Объединение планируется завершить к середине 2020 году, а интеграционные процессы и оптимизация работы продлятся до 2022 года", - говорится в статье со ссылкой на Короткевича.
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Объединение позволит вести научный обмен техническими решениями и достижениями, который сейчас затруднен из-за ограничений по безопасности и сложной процедуры передачи прав на интеллектуальную собственность, пишут "Ведомости".
Издание со ссылкой на Короткевича добавляет, что сокращения коснутся только административного и управленческого персонала, а конструкторов станет больше.
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Вертолеты РоссииРоссияБезопасностьЭкономика
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