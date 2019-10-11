Главы генштабов США и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Это второй разговор Милли и Гюлера с начала месяца, когда американский генерал заступил на пост председателя ОКНШ ВС США.

Ранее Турция начала военную операцию в Сирии против курдских формирований, что вызвало резкую критику в Вашингтоне. Администрация Дональда Трампа признала, что вывела американские войска из зоны операции, но при этом заявила, что не одобряет действия Анкары. В сенате и палате представителей появились законопроекты, предусматривающие санкции против Турции за операцию против союзных США формирований в Сирии.