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РИА Новости
Война в Сирии

Главы генштабов США и Турции обсудили ситуацию в Сирии

03:25 11.10.2019
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© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken HammondВид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Марк Милли обсудил ситуацию в Сирии с главой турецкого Генштаба Яшаром Гюлером, сообщила пресс-служба Милли.
Уточняется, что разговор прошел в среду.
Обсуждалась "ситуация в области безопасности" в Сирии. Других подробностей не приводится.
Это второй разговор Милли и Гюлера с начала месяца, когда американский генерал заступил на пост председателя ОКНШ ВС США.
Ранее Турция начала военную операцию в Сирии против курдских формирований, что вызвало резкую критику в Вашингтоне. Администрация Дональда Трампа признала, что вывела американские войска из зоны операции, но при этом заявила, что не одобряет действия Анкары. В сенате и палате представителей появились законопроекты, предусматривающие санкции против Турции за операцию против союзных США формирований в Сирии.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМарк МиллиОбъединенный комитет начальников штабов (США)Дональд ТрампСирияСШАВ мире
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