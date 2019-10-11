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РИА Новости

В Роспотребнадзоре оценили уровень заболеваемости гриппом в России

03:24 11.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМобильный пункт вакцинации
Мобильный пункт вакцинации
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Мобильный пункт вакцинации. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Более 30 миллионов россиян поставили прививки от гриппа с начала осени, заболеваемость по стране низкая, незначительное превышение эпидемического порога зарегистрировано только в Башкирии и Смоленске, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Привиты более 30 миллионов человек, что составляет 20,7% от численности населения", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор с 1 сентября ведет еженедельный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ, в настоящее время в России отмечается низкая интенсивность эпидемического процесса гриппа, рассказали в пресс-службе.
"Незначительное превышение недельного эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ за предыдущие две недели зарегистрировано только в республике Башкортостан и городе Смоленске", - отметили в Роспотребнадзоре.
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