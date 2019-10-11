В Роспотребнадзоре оценили уровень заболеваемости гриппом в России

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Более 30 миллионов россиян поставили прививки от гриппа с начала осени, заболеваемость по стране низкая, незначительное превышение эпидемического порога зарегистрировано только в Башкирии и Смоленске, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Привиты более 30 миллионов человек, что составляет 20,7% от численности населения", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор с 1 сентября ведет еженедельный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ, в настоящее время в России отмечается низкая интенсивность эпидемического процесса гриппа, рассказали в пресс-службе.