В МИД Нидерландов объяснили отказ от прежнего имиджа страны

БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Ребрендинг Нидерландов, название которых в мире часто ассоциируется с провинцией Голландия и ее крупнейшим городом Амстердамом, обусловлен необходимостью лучше представить голландские ценности, избегая "двусмысленности", а также унифицировать обозначения для развития экспорта и туризма, сообщили РИА Новости в нидерландском МИД.

Ранее стало известно, что Нидерланды разрабатывают новую имиджевую стратегию, в соответствии с которой именно это название будет активно продвигаться на международных мероприятиях, в частности, на конкурсе Евровидение-2020 в Роттердаме. Ребрендинг коснется и спортсменов, которые будут представлять Нидерланды на Олимпиаде-2020 в Токио.

В СМИ высказывались предположения, что ребрендинг необходим, в том числе, чтобы отойти от туристических стереотипов, связанных с наркотиками и амстердамским "кварталом красных фонарей". Тогда как Нидерланды состоят из 12 провинций, многие по-прежнему используют название Голландия, которое относится только к двум административным районам страны.

"Действительно было принято решение, что Нидерланды, в качестве официального названия нашей страны, будет предпочтительным образом использоваться в качестве базисного наименования. Мы хотим представить Нидерланды как открытую, изобретательную и инклюзивную страну", - пояснил эту инициативу представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, такая "модернизация подхода" стала результатом подготовленного в стране доклада "Команда Нидерланды". "В нем говорилось о необходимости более единообразного и скоординированного национального брендинга", - сказал собеседник.

"Особенно важно, что в настоящее время уже достигнуто соглашение между соответствующими сторонами из правительства, нидерландским офисом по туризму и частными организациями, включая представителей ключевых секторов и федерации работодателей, относительно формирования имиджа Нидерландов", - сообщил представитель МИД.

Он подчеркнул, что власти хотят представить этот имидж "остальному миру содержательно и недвусмысленно".