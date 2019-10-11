Возраст при покупке алкоголя можно будет установить через сканирование лица

СОЧИ, 11 окт - РИА Новости. Российские онлайн-магазины и традиционная розница могут начать проверять возраст клиента при покупке алкоголя с помощью сканирования его лица через единую биометрическую систему, разрабатываемую "Ростелекомом", сообщил РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в кулуарах форума Finopolis.

Биометрия - это система распознавания людей по одной или нескольким физическим или поведенческим чертам. Например, по трехмерной фотографии лица, голосу, или отпечатку пальца. Для продажи алкоголя потребуется только фото, рассказал Соколов.

Единая биометрическая система была создана по инициативе ЦБ РФ, Минфина и Минкомсвязи России в июне 2018 года. Пройдя идентификацию в системе, можно с помощью голоса и фотоизображения, например, удаленно открыть счет или заказать выпуск карты на портале госуслуг. Сдать биометрию можно в 175 банках России.

"Мы считаем, что эту систему можно использовать для онлайн-продажи алкоголя. Самое главное - чтобы у компании был выбор. Она может самостоятельно проверять паспорт у клиента и нести риски потери лицензии, если окажется, что получатель заказа несовершеннолетний, а курьер его не проверил, или паспорта не оказалось под рукой. Или же переложить этот риск на информационную систему, которая будет проверять возраст через фото клиента", - рассказал президент АКИТ.

Соколов отметил, что вероятность включения данного способа проверки возраста в законопроект, легализующий онлайн-торговлю алкоголем, высока. "Мы, вроде, обо всем договорились и с "Ростелекомом", и с правительством тоже. Я думаю, что эта опция появится в законопроекте, и клиента можно будет идентифицировать двумя способами на усмотрение компании - по документу или через биометрию", - сказал он. Проект закона о легализации в РФ интернет-торговли алкоголем будет внесен в правительство уже на этой неделе, заявил в среду журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов.

"Единая биометрическая система связана с данными о гражданах из "Госуслуг", благодаря этому можно однозначно идентифицировать, что человеку исполнилось 18 лет. Биометрия позволит родителям быть уверенными, что подростки не купят алкоголь, а магазинам - что они не продадут такие товары детям. Такие преимущества дает именно федеральная система, где уже хранятся подтвержденные данные многих граждан", - рассказал РИА Новости директор по цифровой идентичности "Ростелекома" Иван Беров.