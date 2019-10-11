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РИА Новости

Глава РСПП Шохин прокомментировал "Черный вторник" в 1994 году

03:30 11.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПрезидент РСПП Александр Шохин на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Президент РСПП Александр Шохин на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Президент РСПП Александр Шохин на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Обвальное падение рубля 11 октября 1994 года - "черный вторник" - было только спекулятивным скачком, а реакция первого президента России Бориса Ельцина на это - сильной эмоцией, рассказал РИА Новости глава РСПП Александр Шохин, который в тот момент являлся вице-премьером правительства страны и министром экономики.
Ровно 25 лет назад курс рубля по отношению к доллару на торгах на Московской Межбанковской валютной бирже за один день упал с 2 тысяч 833 рублей до 3 тысяч 926. Через три дня курс вернулся практически на прежние позиции - до 2 тысяч 994 рублей.
"Всего лишь был скачок, были флуктуации, которые угасли в течение нескольких дней, были спекулятивные атаки, которые фактически ничем не закончились с точки зрения принципиального изменения курса. Этот урок был наукой", - рассказал Шохин.
Однако случившееся не прошло даром для тогдашнего председателя Центробанка РФ Виктора Геращенко и исполнявшего обязанности министра финансов Сергея Дубинина - они были уволены со своих постов.
Российские рубли
00:22РИА Новости
Обвальное падение рубля по отношению к доллару 11 октября 1994 года
Причиной их увольнения, по мнению бывшего министра экономики, стала "повышенная чувствительность Бориса Николаевича (Ельцина - ред.)".
"Сидели мы с Геращенко, Дубининым, Сосковцом (Сергей Сосковец - первый вице-премьер правительства в 1994 году) и думали, как минимизировать последствия этого ситуативного всплеска, и в этот момент позвонили и сказали, что двое из участников - свободны", - рассказал Шохин.
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Российский союз промышленников и предпринимателейАлександр ШохинВиктор ГеращенкоБорис ЕльцинРоссияЭкономика
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