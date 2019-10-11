Совместное предприятие PDVSA и Chevron возобновит работу в Венесуэле

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Совместное предприятие венесуэльской госкомпании PDVSA и американской корпорации Chevron по смешиванию и улучшению добытой в Венесуэле нефти возобновит работу, передает агентство Совместное предприятие венесуэльской госкомпании PDVSA и американской корпорации Chevron по смешиванию и улучшению добытой в Венесуэле нефти возобновит работу, передает агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Деятельность совместного предприятия Petropiar была остановлена в сентябре из-за роста товарных запасов, вызванного падением спроса на венесуэльскую нефть на фоне санкций США.

Согласно внутренней информации PDVSA, предприятие Petropiar было готово возобновить деятельность еще 8 октября, но рабочий процесс был приостановлен из-за утечки газа.

Также на этой неделе в Венесуэле возобновила работу по смешиванию нефти Petrosinovensa – совместное предприятие PDVSA и китайской China National Petroleum, отмечает агентство.

В конце июля сообщалось, что минфин США продлил на три месяца лицензию для Chevron и ряда других компаний на работу в Венесуэле с PDVSA.