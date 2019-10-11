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РИА Новости

США поддерживают членство Бразилии в ОЭСР, заявил Помпео

02:16 11.10.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. США поддерживают членство Бразилии в клубе развитых экономик - Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) вопреки публикациям об обратном, заверил госсекретарь США Майк Помпео.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что США отказали Бразилии в формальной поддержке ее заявления на членство в ОЭСР, несмотря на заверения Дональда Трампа. Агентство ссылалось на бразильские источники, знакомые с соответствующим письмом США в ОЭСР. По их словам, в письме упоминалась поддержка Аргентины и Румынии, но не Бразилии.
"Вопреки сообщениям СМИ, Соединенные Штаты в соответствии с совместным заявлением президентов Трампа и Болсонару от 19 марта полностью поддерживают то, чтобы Бразилия начала процесс полного членства в ОЭСР. Мы приветствовали усилия Бразилии в области экономических реформ, регулирования и внедрения мирового опыта в соответствии со стандартами ОЭСР", - говорится в письменном заявлении Помпео, которое распространил в четверг госдепартамент.
"Письмо, которое утекло в прессу, неточно отражает позицию США относительно расширения ОЭСР", - добавил Помпео, заверив, что Вашингтон "с энтузиазмом" поддерживает членство Бразилии.
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