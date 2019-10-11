Полумарафон паралимпийцев на спортивных колясках пройдет в Сочи

КРАСНОДАР, 11 окт - РИА Новости. Международный полумарафон на спортивных колясках с участием российских паралимпийцев, а также параспортсменов из других стран пройдет 11 октября в Сочи на трассе Формулы 1, участникам предстоит преодолеть 21 километр, сообщает Всероссийское общество инвалидов.

"Одиннадцатого октября… на главной гоночной трассе России "Сочи Автодром" состоится V Международный полумарафон на спортивных колясках… В нём примут участие не только знаменитые спортсмены-паралимпийцы…, но и международные участники…, а также молодые спортсмены из российских регионов. Международный полумарафон на спортивных колясках на трассе "Сочи Автодром" (трасса "Формулы 1"), протяженностью более 21 километр, проводится с 2015 года", - указано в сообщении.

Отмечается, что идея гонки появилась во время зимней Паралимпиады в Сочи, после которой была создана команда российских бегунов-колясочников. Их тренирует заслуженный тренер России Ирина Громова, в тренерский штаб также входит шестикратный чемпион зимних Паралимпийских игр Сергей Шилов.

По данным пресс-службы, основными задачами полумарафона являются развитие физкультуры и спорта среди людей с инвалидностью. Мероприятие призвано активизировать деятельность организаций по реабилитации инвалидов и адаптации их к жизни и интеграции в общество.