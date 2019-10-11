НАСА продолжит сотрудничать с Россией для доступа астронавтов на МКС

ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. США не допустят, чтобы астронавтов НАСА не было на Международной космической станции, поэтому в случае задержки собственной пилотируемой программы готовы к продолжению сотрудничества с Россией и полетам на российских кораблях "Союз".

"Мы должны обеспечить, чтобы не настал тот день, когда на МКС не будет американских астронавтов. Поэтому, определенно, мы будем продолжать работать с Роскосмосом, чтобы обеспечить наличие американских астронавтов на МКС (до начала собственных полетов – ред.)", - сказал Брайденстайн по итогам визита в компанию SpaceX.

"Если все пойдет по изначальному плану, нам могут не понадобиться дополнительные (места) на "Союзе", но надо помнить, что …обычно дела не идут по плану", - отметил глава НАСА.

По его словам, партнерство НАСА с Роскосмосом "важно и хорошо". "Когда есть земные проблемы, о которых все знают, каким-то образом нам удается удержать сотрудничество в космосе от геополитических разногласий", - сказал Брайденстайн. "Но мы хотим, чтобы это было партнерством, мы не хотим каждый раз платить 85 миллионов долларов за американского астронавта на "Союзе", мы бы лучше действовали в партнерстве, когда мы летаем на их ракетах – они на наших. Мы хотим такого в будущем", - сказал руководитель НАСА.

SpaceX по контракту с НАСА строит пилотируемый космический корабль Crew Dragon (Dragon 2). В марте он совершил успешный тестовый беспилотный полет к МКС, однако летом наземное испытание системы аварийного спасения прошло неудачно. Сообщалось, что ее проверка в полете состоится не раньше декабря. Наряду со SpaceX пилотируемый корабль по заказу НАСА строит компания Boeing. Планируется, что ее корабль Starliner совершит первый беспилотный полет к МКС 17 декабря. Испытание системы эвакуации, как стало известно в среду, намечено на начало ноября.