Помощник Трампа сократит Совет по нацбезопасности на треть

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен планирует в ближайшие месяцы сократить штат сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) на треть – до 117 человек.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники информировало, что провести кадровое сокращение в СНБ распорядился президент Дональд Трамп.

В интервью агентству Рейтер О'Брайен заявил, что сократит число советников со 178 до 117. Кроме того, он отметил, что ограничит роль СНБ подбором и предоставлением рекомендаций президенту по уже существующей повестке, отказавшись от попыток самостоятельно разрабатывать внешнеполитический курс.