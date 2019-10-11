Трамп ищет точки соприкосновения между Турцией и курдами, заявил Госдеп

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ищет "точки соприкосновения" между Турцией и курдами для возможных договоренностей между ними, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.

По его словам, Трамп поручил американским дипломатам искать возможности для прекращения огня.

"Он пытается найти общие позиции, чтобы предложить прекращение огня, предложить путь к сокращению дистанции между YPG (сил самообороны сирийских курдов) как крылом Рабочей партии Курдистана и Турцией. Турция в прошлом вела переговоры с Рабочей партией Курдистана... так что мы надеемся, что, изучая возможности с обеими сторонами, мы сможем найти путь вперед", — сказал представитель госдепа.

По его словам, президент стремится к выработке договоренности об урегулировании, которая будет соответствовать нуждам всех сторон.

Ранее Трамп заявил, что США могут выступить посредником в возможных переговорах между Анкарой и курдами.

"Наша позиция такова, что Турция со своей стороны допустила ошибку и что мы постараемся сделать все, что в наших силах, чтобы это остановить", — сказал собеседник.

"Нам нужно проделать очень большую работу с Турцией и с Сирийскими демократическими силами (SDF, арабо-курдские отряды в Сирии)", — добавил представитель госдепа.

Операция Турции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду объявил о начале на севере Сирии военной операции, направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Операция была названа "Источник мира".

Эрдоган назвал три цели операции — обезопасить южную границу Турции от террористов, защитить территориальную целостность Сирии и обеспечить возвращение сирийцев, которых страна "не может бесконечно содержать", — по оценкам президента, таковых насчитывается 3-4 миллиона.

Президент Турции также заверил своего американского коллегу Дональда Трампа в намерении продвинуться на 30 километров в глубь Сирии.

В Минобороны Турции сообщили, что, по последним данным, в ходе операции уничтожены 219 "террористов". В Сирии заявили о гибели восьми мирных жителей и 20 раненых.

Военная операция Анкары вызвала критику со стороны ряда соседних стран, а также ЕС.