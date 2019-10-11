НАСА надеется возобновить пилотируемые полеты в 2020 году

ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. США надеются возобновить самостоятельные пилотируемые полеты в космос в первой половине 2020 года, но задержки не исключены, заявил глава НАСА Джим Брайденстайн.

"Мы весьма уверены, что в первой части будущего года мы запустим американцев (в космос) с американской земли", - сказал Брайденстайн журналистам в ходе посещения компании SpaceX. По его словам, "если все пойдет по плану, это может произойти в первом квартале будущего года". Но Брайденстайн подчеркнул, что изменение графика возможно, если в ходе испытаний возникнут сложности. "Часто все идет не в соответствии с планом", - отметил директор НАСА.

Как заявил глава SpaceX Илон Маск, его компания в будущем году намерена приступить "к регулярным пилотируемым полетам". Он сообщил, что в предстоящие недели пройдут испытания парашютной системы и двигателей корабля Crew Dragon.

"Космос - очень трудная вещь", - сказал Маск, подчеркнув, что приоритетом компании является безопасность полетов, и он не будет "делать вид, что все хорошо", а намерен испытывать все системы и сообщать о достижениях и неудачах.

SpaceX по контракту с НАСА строит пилотируемый космический корабль Crew Dragon (Dragon 2). В марте он совершил успешный тестовый беспилотный полет к МКС, однако летом неудачей завершилось наземное испытание системы аварийного спасения. Наряду со SpaceX пилотируемый корабль по заказу НАСА строит компания Boeing. Планируется, что ее корабль Starliner совершит первый беспилотный полет к МКС 17 декабря. Испытание системы эвакуации, как стало известно в среду, намечено на начало ноября.