CША допускают санкции против Турции в случае военных преступлений

ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. США допускают введение санкций против Турции в случае этнических чисток и обстрелов мирных граждан, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.

По его словам, санкции могут последовать в случае "непропорциональных и бесчеловечных" действий Анкары. Журналисты задали вопрос, о каких конкретно действиях может идти речь.

"Это включает этнические чистки, Маргарет (имя задававшего вопрос корреспондента — ред.). В частности, беспорядочные артиллерийские, воздушные и иные обстрелы, направленные против гражданского населения. До настоящего времени мы не видели значительных примеров чего-либо подобного, но еще очень рано говорить", - сказал представитель госдепартамента.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.