Госдеп сообщил, сколько боевиков ИГ* находятся в заключении у SDF в Сирии

ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Союзные США "Сирийские демократические силы" (SDF) пока что контролируют все тюрьмы в зоне военной операции Турции, в этих тюрьмах находится до 10 тысяч заключенных боевиков-террористов, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.

"SDF по-прежнему контролирует все тюрьмы. Мы не будем обсуждать, какое влияние это вторжение оказало на количество работников этих тюрем, поскольку это де-факто вопросы военной разведки... Но это беспокоит президента Трампа", - сказал он.

"Президент Трамп получил на высоком уровне заверения Турции, что если они получат контроль в Сирии над подобными центрами содержания, они будут нести ответственность за задержанных", - добавил он.

"Тем не менее, до настоящего времени детального обсуждения на этот счет (между США и Турцией — ред.) не было", - подчеркнул представитель госдепартамента.

По его словам, всего в районе, затронутом военной операцией Турции шириной около 30 километров находятся около 15% от общего числа задержанных боевиков и членов их семей, уточнил он. "Это немногим менее 10 тысяч человек", - сказал представитель госдепа.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.