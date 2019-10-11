Волонтеры прекратили поиски пропавшей в Саратове девятилетней девочки

САРАТОВ, 11 окт - РИА Новости. Поисковая операция пропавшей в среду в Саратове девятилетней девочки прекращена, сообщил в пятницу поисковый отряд "Лиза Алерт".
Полиция в Саратове в среду начала розыск девятилетней девочки, которая в среду в 07.30 (06.30 мск) ушла из дома на улице Высокой в школу на 2-м Магнитном проезде, но по пути пропала. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи девочки, которую наряду с полицией искали волонтеры отряда "Лиза Алерт". МЧС сделало смс-рассылку о розыске ребенка.
"Стоп по поиску… (девочки). Поиск остановлен до проверки информации", - сообщается на странице отряда "Лиза Алерт" Саратовской области в соцсети "ВКонтакте".
Сайт "ЧП-Саратов" сообщает, что якобы тело девочки найдено в гаражах, а подозреваемый задержан.
Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Ранее в соцсетях в четверг вечером распространили фотокопию ориентировки-задания, в которой указано о розыске неизвестного мужчины лет 30-40 по подозрению в убийстве, который якобы причастен к исчезновению ребенка. В пресс-службе областного главка МВД информацию о распространении ориентировки не подтвердили. Однако детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя заявила РИА Новости, что ориентировка на неизвестного мужчину, который может быть причастен к пропаже девочки в Саратове, является достоверной.