Волонтеры прекратили поиски пропавшей в Саратове девятилетней девочки

Волонтеры и сотрудники полиции во время поисков пропавшего ребенка. Архивное фото

Волонтеры и сотрудники полиции во время поисков пропавшего ребенка

САРАТОВ, 11 окт - РИА Новости. Поисковая операция пропавшей в среду в Саратове девятилетней девочки прекращена, сообщил в пятницу поисковый отряд "Лиза Алерт".

Полиция в Саратове в среду начала розыск девятилетней девочки, которая в среду в 07.30 (06.30 мск) ушла из дома на улице Высокой в школу на 2-м Магнитном проезде, но по пути пропала. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи девочки, которую наряду с полицией искали волонтеры отряда "Лиза Алерт". МЧС сделало смс-рассылку о розыске ребенка.

"Стоп по поиску… (девочки). Поиск остановлен до проверки информации", - сообщается на странице отряда "Лиза Алерт" Саратовской области в соцсети "ВКонтакте".

Сайт "ЧП-Саратов" сообщает, что якобы тело девочки найдено в гаражах, а подозреваемый задержан.

Официальными комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.