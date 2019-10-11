Премьер Албании осудил присуждение Нобелевской премии писателю Хандке

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Премьер-министр Албании Эди Рама подверг резкой критике решение Шведской академии о присуждении Нобелевской премии по литературе австрийскому писателю Петеру Хандке, известному дружескими связями с Сербией.
Шведская академия объявила в четверг лауреатов Нобелевской премии по литературе 2018 и 2019 годов, ими стали польская писательница Ольга Токарчук и австрийский писатель Петер Хандке. Писатель с 1996 года почти ежегодно приезжает в Сербию, Косово и Метохию и общается с местными жителями, проводит гуманитарные акции. В марте этого года он принял участие в международной конференции в Белграде, посвященной 20-летию бомбардировок Союзной Югославии авиацией НАТО. В Сербии переведены и опубликованы свыше 20 книг австрийского писателя.
"Никогда не думал, что почувствую ощущение тошноты от Нобелевской премии, но отсутствие стыда становится нормальной частью мира, в котором мы живем… Нельзя становиться настолько бесчувственным к расизму и геноциду", - написал албанский премьер в Twitter.
В 2006 году Хандке отказался в Германии от престижной литературной премии Генриха Гейне из-за того, что часть жюри и политики называли его "просербским писателем", придавая негативный смысл этой характеристике.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других.