Премьер Албании осудил присуждение Нобелевской премии писателю Хандке

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Премьер-министр Албании Эди Рама подверг резкой критике решение Шведской академии о присуждении Нобелевской премии по литературе австрийскому писателю Петеру Хандке, известному дружескими связями с Сербией.

Шведская академия объявила в четверг лауреатов Нобелевской премии по литературе 2018 и 2019 годов, ими стали польская писательница Ольга Токарчук и австрийский писатель Петер Хандке. Писатель с 1996 года почти ежегодно приезжает в Сербию, Косово и Метохию и общается с местными жителями, проводит гуманитарные акции. В марте этого года он принял участие в международной конференции в Белграде, посвященной 20-летию бомбардировок Союзной Югославии авиацией НАТО. В Сербии переведены и опубликованы свыше 20 книг австрийского писателя.

"Никогда не думал, что почувствую ощущение тошноты от Нобелевской премии, но отсутствие стыда становится нормальной частью мира, в котором мы живем… Нельзя становиться настолько бесчувственным к расизму и геноциду", - написал албанский премьер в Twitter

В 2006 году Хандке отказался в Германии от престижной литературной премии Генриха Гейне из-за того, что часть жюри и политики называли его "просербским писателем", придавая негативный смысл этой характеристике.