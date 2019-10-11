Зеленский заявил, что за пресс-марафон ответил на более чем 500 вопросов

КИЕВ, 11 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течении 14-часового пресс-марафона ответил на более чем 500 вопросов.

При этом он заявил, что хотя отвечал искренне, "на некоторые, вероятно, не так, как кому-то хотелось бы". "Честно - устал. Но благодарен журналистам и всем зрителям, которые меня поддерживали", - добавил глава государства.