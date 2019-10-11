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РИА Новости

Зеленский заявил, что за пресс-марафон ответил на более чем 500 вопросов

00:44 11.10.2019
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Архивное фото
КИЕВ, 11 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течении 14-часового пресс-марафона ответил на более чем 500 вопросов.
"Марафон так марафон. 14 часов общения с прессой. Триста журналистов. Говорят, что более 500 вопросов. Это были вопросы, касающиеся главного. Ответил на все", - написал Зеленский в Facebook.
При этом он заявил, что хотя отвечал искренне, "на некоторые, вероятно, не так, как кому-то хотелось бы". "Честно - устал. Но благодарен журналистам и всем зрителям, которые меня поддерживали", - добавил глава государства.
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