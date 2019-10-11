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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Минобороны рассказало о зверствах фашистов в лагере Саласпилс под Ригой

00:42 11.10.2019
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкКонцлагерь Саласпилс, в котором погибли сотни тысяч рижан и жителей других городов в период фашистской оккупации Латвии
Концлагерь Саласпилс, в котором погибли сотни тысяч рижан и жителей других городов в период фашистской оккупации Латвии
© РИА Новости / РИА Новости
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Концлагерь Саласпилс, в котором погибли сотни тысяч рижан и жителей других городов в период фашистской оккупации Латвии. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Министерство обороны России рассекретило к 75-летию освобождения Риги от фашистских захватчиков документы, свидетельствующие о зверства, учиненных нацистами в концлагере Саласпилс, расположенном недалеко от столицы Латвии.
"Осенью 1941 года гитлеровцы создали в 17 километрах от Риги в местечке Саласпилс концентрационный лагерь для политических заключенных. Сюда направляли граждан Риги и других близлежащих городов и местечек, служивших в советских учреждениях, родственников, членов семей советских офицеров… Лагерем "Смерти и ужаса" называли рижане немецкий концентрационный лагерь в Саласпилсе", - говорится в политдонесении Ленинградского фронта, опубликованном в пятницу в рамках спецпроекта "Огни свободной Риги" на сайте военного ведомства.
Согласно архивным материалам, узниками этого "лагеря смерти" были проживавшие в Риге евреи, а также привезенные туда русские, поляки, французы.
"Военнопленные в лагере физически истреблялись установленным немцами режимом голода, умышленным распространением заразных заболеваний: тифа, дизентерии, туберкулеза, а также путем оставления раненых военнопленных без медицинской помощи", - говорится в докладной записке в Главную военную прокуратуру Красной Армии.
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Кроме того, на сайте Минобороны РФ представлены свидетельства самих узников Саласпилса.
"Шестого января 1943 года немцы-охранники заставили евреев вешать друг друга. Заключенных женщин раздевали догола и гоняли палками по лагерю… Тут же насиловали их. От матерей отнимали маленьких детей… Больше их никто не видел… заставляли рыть траншеи, раздевали догола и приказывали ложиться на дно…Уложенных гитлеровцы расстреливали. Следующий ряд укладывался на трупы расстрелянных", - говорится в документах.

Героизация нацизма

Значительнуя часть узников Саласпилса составляли люди, попавшие туда в результате карательных операций Латышского легиона СС, созданного командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий.
Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходящих службу во всех латышских воинских формированиях Ваффен СС, включая полицейские батальоны. Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта.
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Учения латвийского ополчения напугали жителей СаласпилсаНесколько вооруженных автоматами людей в масках вели стрельбу и передвигались мелкими перебежками, прикрывая друг друга, сообщил интернет-портал. Как рассказали очевидцы, стрельба велась в жилом квартале, где ходят люди и припаркованы машины.
СС, так же, как СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия, были признаны преступными организациями в ходе Нюрнбергского процесса - суда над группой главных нацистских военных преступников. Также преступлением против человечности было признано создание концлагерей, который организовывались в том числе и силами СС.
Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело против ветерана Латышского легиона СС и латвийского политика Висвалдиса Лациса по статье о реабилитации нацизма. Как отметили в СК, в 2017 году Лацис переиздал книгу "Латышский легион в свете истины", где как бывший участник этой структуры одобрил и поддержал деятельность карателей в период Второй мировой на оккупированных территориях Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской и Новгородской областей.
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80 лет с начала Второй мировой войныГестапоГенрих ГиммлерСледственный комитет РФМинистерство обороны РФЛатвияВ мире
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