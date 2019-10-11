Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T00:41Z
https://ria.ru/20191011/1559651702.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155959/54/1559595466_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_11d34a16b9a2132e0eb458e3c90e7899.jpg
РИА Новости

Лидеры и президенты Израиля и ФРГ созвонились после стрельбы в Галле

00:41 11.10.2019
222
© REUTERS / REUTERS TV / ATV STUDIO HALLEОдин из нападавших на улице Галле, Германия
Один из нападавших на улице Галле, Германия
© REUTERS / REUTERS TV / ATV STUDIO HALLE
Один из нападавших на улице Галле, Германия. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель после стрельбы у синагоги в Галле и заявил, что важно наращивать усилия в борьбе против антисемитизма.
В среду в немецком Галле произошла стрельба у синагоги и лавки по продаже кебаба. Погибли 40-летняя жительница Галле и 20-летний житель Мерзебурга, еще двое пострадали. Подозреваемый, 27-летний немец Штеффан Б., как сообщили власти, планировал проникнуть в синагогу, в которой находился 51 человек, и устроить там "бойню", но ему не удалось. Власти рассматривают нападение на синагогу как правоэкстремистский террористический акт антисемитской направленности.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня вечером в четверг, 10 октября, поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и выразил признательность за ее решительную борьбу с антисемитизмом. Премьер сказал, что важно активизировать усилия против проявлений антисемитизма, канцлер согласилась", - сообщила канцелярия премьера.
Президент Израиля Реувен Ривлин в свою очередь поговорил с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.
Полицейские у здания синагоги в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
Вчера, 19:01Радио Sputnik
Сообщников напавшего на синагогу в Галле будут искать в "черном интернете"
"Мы ценим усилия, которые предпринимают немецкие власти для защиты и обеспечения безопасности немецких евреев, но еще многое нужно сделать, борьба должна быть без колебаний и компромиссов", - сказал Ривлин.
Он напомнил немецкому коллеге, что две страны - "партнёры в борьбе против антисемитизма и неофашизма".
610021
Обсудить 0
Стрельба в ГаллеФранк-Вальтер ШтайнмайерАнгела МеркельБиньямин НетаньяхуГерманияИзраильВ мире
Рекомендуем
Бойцы Свободной Сирийской армии в районе Акчакале на турецко-сирийской границе
Замглавы МИД обсудил с послом Турции в Москве развитие ситуации в Сирии
РИА
Новости
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Посла Израиля вызвали в МИД Белоруссии из-за возврата туристов-белорусов
Города мира. Джидда
В Красном море прогремел взрыв на иранском танкере
Панорама Тегерана, Иран
МИД Ирана заявил об утечке нефти из-за атаки на танкер в Красном море
Лента
новостей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заверил США в намерении продвинуться вглубь Сирии на 30 километров
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
США дали "красный свет" на операцию Турции в Сирии и отказали в поддержке
Глава Генштаба Турции генерал Хулуси Акар
Глава минобороны Турции сообщил американскому коллеге о ходе операции в САР
Дональд Трамп во время встречи с эмиром Кувейта — шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом в Овальном кабинете Белого дома
Трамп пригласил эмира Кувейта посетить Белый дом в 2020 году
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
CША допускают санкции против Турции в случае военных преступлений
Бойцы Свободной Сирийской армии на приграничной территории Турции и Сирии Акчакале – Тель Абьяд
ВС Турции нейтрализовали 219 членов РПК в ходе операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил, что вернет три-четыре миллиона сирийских беженцев в САР
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
Немецкий генпрокурор не исключил наличие соучастника у нападавшего в Галле
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД Владимир Ермаков
Россия представила резолюцию по развитию контроля над вооружениями в ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:32В Москве мужчина с аэрозольным баллончиком попытался ограбить банк
20:26Лукашенко отметил неоценимый вклад Леонова в освоение Вселенной
20:20Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
20:10В Калифорнии около ста тысяч человек эвакуировали из-за природных пожаров
20:08США не бросают курдских партнеров в Сирии, заявил глава Пентагона
20:07Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля
20:02СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске
20:00В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
Лента новостейМолния