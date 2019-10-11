Лидеры и президенты Израиля и ФРГ созвонились после стрельбы в Галле

Один из нападавших на улице Галле, Германия. Архивное фото

Один из нападавших на улице Галле, Германия

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель после стрельбы у синагоги в Галле и заявил, что важно наращивать усилия в борьбе против антисемитизма.

В среду в немецком Галле произошла стрельба у синагоги и лавки по продаже кебаба. Погибли 40-летняя жительница Галле и 20-летний житель Мерзебурга, еще двое пострадали. Подозреваемый, 27-летний немец Штеффан Б., как сообщили власти, планировал проникнуть в синагогу, в которой находился 51 человек, и устроить там "бойню", но ему не удалось. Власти рассматривают нападение на синагогу как правоэкстремистский террористический акт антисемитской направленности.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня вечером в четверг, 10 октября, поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и выразил признательность за ее решительную борьбу с антисемитизмом. Премьер сказал, что важно активизировать усилия против проявлений антисемитизма, канцлер согласилась", - сообщила канцелярия премьера.

Президент Израиля Реувен Ривлин в свою очередь поговорил с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Мы ценим усилия, которые предпринимают немецкие власти для защиты и обеспечения безопасности немецких евреев, но еще многое нужно сделать, борьба должна быть без колебаний и компромиссов", - сказал Ривлин.