ВС Турции нейтрализовали 219 членов РПК в ходе операции в Сирии

АНКАРА, 11 окт - РИА Новости, Алена Палажченко. Турция в ходе операции "Источник мира" на севере Сирии нейтрализовала 219 членов Рабочей партии Курдистана – Сил самообороны сирийских курдов (РПК-YPG), говорится в сообщении турецкого минобороны.

Ранее сообщалось о 174 "уничтоженных террористах" со времени начала операции.

"Общее число террористов РПК-PYD, которые были обезврежены в ходе успешно продолжающейся операции "Источник мира" к востоку от Евфрата, составило 219 человек", - информирует турецкое военное ведомство.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.