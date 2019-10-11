Зеленский заявил, что в ближайшее время назначит посла Украины в США

КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кандидат на должность посла Украины в США определен и будет назначен в ближайшее время.

Зеленский в июле решил заменить послов в 12 странах, в том числе США.

По информации украинских СМИ, новым послом может стать дипломат Олег Шамшур, который сейчас возглавляет украинское диппредставительство во Франции. Среди возможных кандидатов также называют посла Украины в Израиле Геннадия Надоленко - он кадровый дипломат и работал в посольстве Украины в США.