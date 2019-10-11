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РИА Новости

Зеленский заявил, что в ближайшее время назначит посла Украины в США

00:28 11.10.2019
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Архивное фото
КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кандидат на должность посла Украины в США определен и будет назначен в ближайшее время.
Зеленский в июле решил заменить послов в 12 странах, в том числе США.
По информации украинских СМИ, новым послом может стать дипломат Олег Шамшур, который сейчас возглавляет украинское диппредставительство во Франции. Среди возможных кандидатов также называют посла Украины в Израиле Геннадия Надоленко - он кадровый дипломат и работал в посольстве Украины в США.
"Человека выбрали, он с опытом. Человек - дипломат, который хорошо знает США. Думаю, будет назначен в ближайшее время", - сказал Зеленский в ходе пресс-марафона.
Президент Украины Владимир Зеленский
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