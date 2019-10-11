Россия представила резолюцию по развитию контроля над вооружениями в ООН

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД Владимир Ермаков. Архивное фото

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД Владимир Ермаков

ООН, 11 окт - РИА Новости. Россия представила на неформальных консультациях Первого комитета ГА ООН свой проект резолюции об укреплении и развитии системы договоренностей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД Владимир Ермаков.

"Только что мы ее представили", - сказал Ермаков после консультаций.

В материалах к резолюции, с которыми РИА Новости удалось ознакомиться, отмечается, что она нацелена на консолидацию мирового сообщества в деле сохранения и совершенствования системы договоренностей по контролю над вооружениями.

Авторы призывают государства ООН полностью выполнять, а также сохранять действующие соглашения в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. В документе говорится о важности разработки дополнительных мер укрепления доверия в контексте действующих договоренностей.