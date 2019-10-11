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РИА Новости

Россия представила резолюцию по развитию контроля над вооружениями в ООН

00:26 11.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкДиректор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД Владимир Ермаков
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД Владимир Ермаков
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД Владимир Ермаков. Архивное фото
ООН, 11 окт - РИА Новости. Россия представила на неформальных консультациях Первого комитета ГА ООН свой проект резолюции об укреплении и развитии системы договоренностей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД Владимир Ермаков.
"Только что мы ее представили", - сказал Ермаков после консультаций.
В материалах к резолюции, с которыми РИА Новости удалось ознакомиться, отмечается, что она нацелена на консолидацию мирового сообщества в деле сохранения и совершенствования системы договоренностей по контролю над вооружениями.
Авторы призывают государства ООН полностью выполнять, а также сохранять действующие соглашения в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. В документе говорится о важности разработки дополнительных мер укрепления доверия в контексте действующих договоренностей.
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Из материалов следует, что авторы резолюции считают востребованным проведение серьезной оценки негативных шагов, "подрывающих соответствующие режимы" и таким образом оказывающих отрицательное влияние на международную безопасность.
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Владимир ЕрмаковООНРоссияБезопасностьВ мире
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