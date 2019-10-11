Ил-76, месяц боровшийся с пожарами в Боливии, возвращается в Россию

САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 11 окт - РИА Новости. Самолет Ил-76, который в течение месяца боролся с лесными пожарами в Боливии, возвращается в Россию, рассказали РИА Новости лётчики, пилотировавшие самолёт.

Властям Боливии удалось справиться с огнем, который уничтожил 3,6 миллиона гектар. Бороться почти с 8,5 тысячи очагов возгораний латиноамериканской стране помогали Россия, Франция, Аргентина, Перу и другие страны. В четверг президент Боливии Эво Моралес благодарил иностранных пилотов и пожарных.

Ил-76 МЧС РФ прилетел в Боливию 9 сентября. В страну приехали сразу два экипажа. "Мы работали посменно, через день, с 6 утра и до 6 вечера, за месяц сбросили более 2,5 тысячи тонн воды", - рассказал РИА Новости командир воздушного судна Сергей Перелыгин. В день самолёт совершал три - четыре вылета.

"Далеко приходилось лететь, в стране мало аэродромов, пригодных для такого типа самолётов. Фактически, только в Санта-Крусе есть. Приходилось летать за 200, а то и за 500 километров", - отметил командир Ил-76 Владимир Шелнов. Самый долгий полет составил больше 2,5 часов.

Российский самолёт тушил огонь с высоты всего в 50 метров. "Рассчитано, что если сбрасывать воду с большей высоты, то температура горения и температура воздуха не дадут достигнуть цели, вода испаряется. Если ниже сбрасывать воду, то идёт гидроудар, и полешки наоборот разлетаются. Все рассчитано", - добавил Шелнов.