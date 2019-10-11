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РИА Новости

Ил-76, месяц боровшийся с пожарами в Боливии, возвращается в Россию

00:16 11.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВоенно-транспортный самолёт Ил-76 МД-90А
Военно-транспортный самолёт Ил-76 МД-90А
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Военно-транспортный самолёт Ил-76 МД-90А. Архивное фото
САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 11 окт - РИА Новости. Самолет Ил-76, который в течение месяца боролся с лесными пожарами в Боливии, возвращается в Россию, рассказали РИА Новости лётчики, пилотировавшие самолёт.
Властям Боливии удалось справиться с огнем, который уничтожил 3,6 миллиона гектар. Бороться почти с 8,5 тысячи очагов возгораний латиноамериканской стране помогали Россия, Франция, Аргентина, Перу и другие страны. В четверг президент Боливии Эво Моралес благодарил иностранных пилотов и пожарных.
Ил-76 МЧС РФ прилетел в Боливию 9 сентября. В страну приехали сразу два экипажа. "Мы работали посменно, через день, с 6 утра и до 6 вечера, за месяц сбросили более 2,5 тысячи тонн воды", - рассказал РИА Новости командир воздушного судна Сергей Перелыгин. В день самолёт совершал три - четыре вылета.
"Далеко приходилось лететь, в стране мало аэродромов, пригодных для такого типа самолётов. Фактически, только в Санта-Крусе есть. Приходилось летать за 200, а то и за 500 километров", - отметил командир Ил-76 Владимир Шелнов. Самый долгий полет составил больше 2,5 часов.
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Российский самолёт тушил огонь с высоты всего в 50 метров. "Рассчитано, что если сбрасывать воду с большей высоты, то температура горения и температура воздуха не дадут достигнуть цели, вода испаряется. Если ниже сбрасывать воду, то идёт гидроудар, и полешки наоборот разлетаются. Все рассчитано", - добавил Шелнов.
"Главное при тушении пожаров - не увлечься", - отметил Перелыгин и пояснил, что иногда огонь прямо перед тобой и хочется быстрее справиться с ним, но необходимо быть бдительным - нельзя, например, залетать в дым, чтобы не потерять из виду возможные препятствия, также нельзя близко приближаться к огню, это может быть опасно для самолёта.
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Эво МоралесИл-76МЧС РФБоливияРоссияБезопасностьВ мире
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