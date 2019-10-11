Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T00:15Z
https://ria.ru/20191011/1559650987.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155912/41/1559124194_0:93:3072:1821_1036x0_80_0_0_4db09083ec365f55d51f5b5b0987bed6.jpg
РИА Новости

Переговоры США и КНР по торговле идут хорошо, заявил Трамп

00:15 11.10.2019
1676
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Переговоры США и Китая по торговле идут очень хорошо, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
"Они идут очень, очень хорошо... Они их практически уже завершают", - сказал Трамп.
Президент США подтвердил, что следующая встреча состоится с его участием в Белом доме в пятницу. Визави Трампа по переговорам будет вице-премьер госсовета КНР Лю Хэ.
Переговоры между Пекином и Вашингтоном должны пройти в четверг и пятницу, за несколько дней до запланированного на 15 октября очередного повышения пошлин США на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов в год до 30% с 25%.
Флаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР
Вчера, 13:21Сказано в эфире
Эксперт: валютное соглашение США и КНР заключить несложно, вопрос в другомСША размышляют о валютном соглашении с Китаем, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов прокомментировал эти планы.
061000
Обсудить 0
Дональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи. 11 октября 2019
Путин обсудил с Бердымухамедовым поставки автомобилей Aurus
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Саратове пытались устроить самосуд над предполагаемым убийцей девочки
Вертолеты России и компания Sino-Russian Helicopter Group подписали соглашение о поставке двух первых спасательных вертолетов Ансат китайской стороне
"Вертолеты России" подписали соглашение о поставке вертолетов "Ансат" Китаю
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР начинает двухдневный визит в Индию, где встретится с Моди
Лента
новостей
Автомобиль скорой медицинской помощи
Источник назвал вероятную причину смерти двух бортпроводников в Подмосковье
Новорожденные в родильном доме
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
Президент США Дональд Трамп
Трамп встретится в пятницу с вице-премьером КНР Лю Хэ
Флаги США и Китая
Вице-премьер Госсовета КНР планирует покинуть Вашингтон в четверг
Космонавт Алексей Леонов
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Цветы на месте убийства девочки в Саратове
Крестный убитой в Саратове девочки рассказал, что она делала перед пропажей
Штаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР
Alibaba и Mail.ru Group завершили создание совместного предприятия
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ
Путин пригласил страны СНГ, не входящие в ЕАЭС, на саммит в Петербург
Флаги США и Китая
США размышляют о валютном соглашении в рамках сделки с КНР, пишут СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:37Назарбаев готовит выставку своих картин
20:32В Москве мужчина с аэрозольным баллончиком попытался ограбить банк
20:26Лукашенко отметил неоценимый вклад Леонова в освоение Вселенной
20:20Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
20:10В Калифорнии около ста тысяч человек эвакуировали из-за природных пожаров
20:08США не бросают курдских партнеров в Сирии, заявил глава Пентагона
20:07Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля
20:02СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске
20:00В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
Лента новостейМолния