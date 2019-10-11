Переговоры США и КНР по торговле идут хорошо, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Переговоры США и Китая по торговле идут очень хорошо, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

"Они идут очень, очень хорошо... Они их практически уже завершают", - сказал Трамп.

Президент США подтвердил, что следующая встреча состоится с его участием в Белом доме в пятницу. Визави Трампа по переговорам будет вице-премьер госсовета КНР Лю Хэ.