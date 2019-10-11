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РИА Новости

Трамп посмертно помиловал осужденного в 1948 году ученого

00:01 11.10.2019 (обновлено: 06:16 11.10.2019)
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© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Дональд Трамп посмертно помиловал ученого Зэя Джеффриса, осужденного в 1948 году за нарушение антитрастового законодательства, сообщил в четверг Белый дом.

"Доктор Джеффрис, будучи одним из ведущих американских ученых, сыграл важную роль в военных действиях США во Второй мировой войне. Его усилия позволили США разработать артиллерийские снаряды, способные пробивать броню германских танков, а его вклад в Манхэттенский проект помог завершить войну на Тихоокеанском театре военных действий", — говорится в заявлении Белого дома.

"Манхэттенский проект" — кодовое название программы США по разработке ядерного оружия. Война в Тихом океане завершилась капитуляцией Японии в 1945 году после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
"Хотя обвинения доктору Джеффрису были предъявлены в 1941 году, он был крайне важен для ведения войны, так что военный министр (Генри) Стимсон пошел на исключительный шаг, попросив с разрешения президента (Франклина) Рузвельта, чтобы генпрокурор задержал любое уголовное преследование до времени после войны", — говорится в сообщении.
В конечном итоге Джеффрис был осужден на основании судебного прецедента, который еще не существовал в момент совершения правонарушения, его приговорили к 2,5 тысячи долларов штрафа. "В 1948 году, в том же году, когда он был осужден, президент (Гарри) Трумэн наградил его президентской медалью за заслуги", — уточнил Белый дом.
О посмертном помиловании президента просил сенатор Линдси Грэм и другие политики. Трамп согласился с их мнением и помиловал Джеффриса полностью. Учитывая, что ученый скончался в 1965 году, этот шаг имеет лишь символическое значение для доброго имени покойного.
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Дональд ТрампВторая мировая война (1939-1945)СШАРИА НаукаВ мире
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