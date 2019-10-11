В Японии нашли пятую главу "Повести о Гэндзи", самого старого в мире романа

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Рукопись пятой части "Повести о Гэндзи", которая считается самым старым в мире романом, нашли в доме потомков японского феодала, . Рукопись пятой части "Повести о Гэндзи", которая считается самым старым в мире романом, нашли в доме потомков японского феодала, сообщает The Guardian.

"Повесть о Гэндзи" была создана в начале XI века в эпоху Хэйан. В ней рассказывается о судьбе сына императора. Предположительно, автор книги — придворная дама Мурасаки Сикибу. Оригинальный текст не сохранился, самую старую из известных версий записал поэт Тэйка, который умер в 1241 году.

До сих пор только четыре части (их всего 54) считались подтвержденными его копиями, теперь доказано, что найденную главу – также написал он. В ней идет речь о встрече Гэндзи с девушкой Мурасаки, которая становится его женой.