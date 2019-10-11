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РИА Новости

"Жертв может быть больше": кто убил семью ветерана ВОВ в Рязани

08:00 11.10.2019 (обновлено: 08:03 11.10.2019)
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© Фото : предоставлено внучкой погибшего, СУ СКР по Рязанской областиПавел Макеев, Максим Куприн
Павел Макеев, Максим Куприн
© Фото : предоставлено внучкой погибшего, СУ СКР по Рязанской области
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Виктор Званцев. Работал на заводе в блокадном Ленинграде, восстанавливал Донбасс и учил десантников прыгать с парашютом — Павла Макеева в Рязани знали многие. Убийцу ветерана и его супруги искали полиция, СК и ФСБ. В преступлении обвиняют 20-летнего Максима Куприна — молодой человек уже за решеткой, ему грозит пожизненный срок. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.

По горячим следам

Тела 91-летнего Павла Макеева и его жены, 89-летней Риммы родные обнаружили 26 сентября — пенсионеров убили в собственной квартире ударами по голове. Преступление вызвало широкий общественный резонанс. За помощь в поимке убийцы губернатор Рязанской области Николай Любимов пообещал награду в 500 тысяч рублей, выделенных неизвестным меценатом.
Возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц", поисками преступника занялись лучшие оперативники города. К ним даже подключились сотрудники регионального Управления ФСБ, что при раскрытии преступлений, не несущих прямой угрозы национальной безопасности, случается крайне редко.
© Фото : предоставлено внучкой погибшегоПавел Макеев с супругой Риммой
Павел Макеев вместе с супругой Раисой
© Фото : предоставлено внучкой погибшего
Павел Макеев с супругой Риммой
"После случившегося к нам пришли сотрудники полиции, — рассказывает РИА Новости жительница соседнего дома Елена. — У всех сняли отпечатки пальцев, взяли пробы слюны для ДНК-теста. Такие же анализы брали у таксистов, замеченных в те дни в нашем районе".
Следователи изучили записи со всех камер видеонаблюдения и регистраторов автомобилей, проезжавших неподалеку от места преступления. Благодаря вовремя принятым мерам удалось выйти на след подозреваемого, его задержали вечером 8 октября. На днях молодому человеку предъявили обвинение и на время расследования отправили под стражу, где он останется как минимум до конца месяца.

Трудное детство

В Рязань Максим Куприн переехал около полутора лет назад из села Гремяки.
"Родился он в Казахстане, — рассказывает РИА Новости бабушка обвиняемого Раиса. — Матери не стало, когда мальчику было семь лет. Отец с ним потом перебрался в Россию, поселился у нас, в Гремяках. Учился внук слабо, окончил девять классов и, не получив специальности, устроился на работу в соседнем поселке Малинищи. Работал где придется".
© Фото : СУ СКР по Рязанской областиКуприн во время избрания меры пресечения
Куприн во время избрания меры пресечения
© Фото : СУ СКР по Рязанской области
Куприн во время избрания меры пресечения
По словам пенсионерки, в селе подросток вел себя прилично и даже помогал пожилым людям. Правда, не всегда бескорыстно. Еще будучи девятиклассником, как-то украл у знакомой пожилой женщины две тысячи рублей. Раиса возместила ущерб, и та не стала писать заявление в полицию.
"В Рязани внук ходил по квартирам и предлагал купить у него посуду, — продолжает пенсионерка. — После переезда в город Максима словно подменили: покрасил волосы, сделал татуировку, а затем и вовсе перестал общаться с родственниками. В последний раз я его видела в мае. Он рассказывал, что снимает с кем-то квартиру".
Как отметили в беседе с РИА Новости жители Гремяков, знавшие Куприна лично, раньше проблем с законом он не имел и вел себя довольно спокойно. Раиса утверждает, что к уголовной ответственности внук не привлекался.
Между тем, по данным областного главка МВД, задержанный ранее неоднократно обманывал и грабил пенсионеров. Полицейские не исключают, что жертв может быть больше. Тем более что специфика работы Куприна помогала ему спокойно проникать в квартиры незнакомых людей.
© Следственный комитет РФКуприн попал на видеокамеры, расположенные в магазине
Куприн попал на видеокамеры, расположенные в магазине
© Следственный комитет РФ
Куприн попал на видеокамеры, расположенные в магазине
Кроме того, как уточнили в Московском районном суде Рязани, молодой человек имеет непогашенную судимость.

Человек-легенда

"Дедушка родился в Пулково, с началом войны вместе с семьей перебрался в Ленинград, — рассказывает РИА Новости внучка убитого Макеева Виолетта. — В блокаду убирал с крыш неразорвавшиеся снаряды, работал на заводе: вытачивал приклады для автоматов. Трудился днем и ночью, кормил младших братьев и сестер".
В 1944-м Павел, которому тогда было 16 лет, попал в строительный отряд, сформированный для восстановления разрушенного Донбасса. После Победы он уехал на Дальний Восток, где поступил в военное училище. Там встретил и свою будущую жену Римму — студентку медицинского института, с которой прожил в браке 65 лет.
© Фото : предоставлено внучкой погибшегоМакеев в годы Великой Отечественной войны
Макеев в годы Великой Отечественной войны
© Фото : предоставлено внучкой погибшего
Макеев в годы Великой Отечественной войны
"Переехав в Рязань, дедушка служил замполитом и инструктором по прыжкам с парашютом в воздушно-десантном училище, — говорит внучка. — Ушел на пенсию в звании подполковника. Работал заместителем директора цирка и возглавлял областную филармонию — сказались организаторские способности".
Макеева хорошо знали в рязанских школах: на уроках мужества он рассказывал ученикам о Великой Отечественной.
"Самым страшным воспоминанием для дедушки была смерть отца, ушедшего на фронт в первые дни войны, — рассказывает Виолетта. — В 1942-м солдата отпустили домой из-за сильнейшего истощения. Едва переступив порог квартиры, он умер. На глазах у всей семьи".
Супруга ветерана преподавала в медицинском институте и работала в специальном центре, где после травм и ранений проходят реабилитацию сотрудники силовых структур, в том числе побывавшие в горячих точках.
© Фото : предоставлено внучкой погибшегоПавел Макеев в кругу семьи
Павел Макеев в кругу семьи
© Фото : предоставлено внучкой погибшего
Павел Макеев в кругу семьи
Макеевых похоронили в конце сентября. Проститься с ними пришли родственники, друзья, ветераны ВДВ и просто незнакомые люди, случайно узнавшие о трагедии.
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Обсудить 12
ПулковоНиколай ЛюбимовЛенинградСледственный комитет РФФСБ РФМосква
Популярные комментарии
Жаль что смертную казнь отменили.
11 октября, 09:16
Игривый Кобачок
5800004
Ему и пожизненного мало. Не человек он.
11 октября, 08:32
Вячеслав Гаджиев
4700000
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