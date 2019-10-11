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РИА Новости
Культура

Прекрасная половина первого лица. Тайны гардероба жен президентов

08:00 11.10.2019 (обновлено: 08:05 11.10.2019)
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© Фото : предоставлено пресс-службой президента ЕгиптаСупруга президента США Меланья Трамп с супругой президента Египта Интисар ас-Сиси в Каире
Супруга президента США Меланья Трамп с супругой президента Египта Интисар ас-Сиси в Каире
© Фото : предоставлено пресс-службой президента Египта
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Мэган Виртанен. Не только размер гардероба, но и выбор наряда в случае с женами правителей может быть задачей политической важности, способом показать неудовольствие или, наоборот, желанием понравиться. Почему они надевали мятое, отчего оголяли плечи и зачем выбрали демократичные марки — в материале РИА Новости.
"Твоя жена должна вести за собой, а не следовать за другими", — так говорил президенту Кеннеди дизайнер Олег Кассини, занимавший полуофициальную должность "секретаря по стилю" при Жаклин Кеннеди.
Причиной такой реплики стал вечерний наряд с открытым плечом: подобная вольность показалась излишней даже президенту, который сам настаивал на кандидатуре Кассини на роль творца нарядов первой леди. Опасения были напрасными, ведь женщины всего мира с восторгом наблюдали за образами миссис Кеннеди и в меру возможностей пытались их копировать.
Когда-то супруге крупного политика было достаточно одеться прилично с точки зрения дипломатического этикета и общественной морали, никакие дополнительные ухищрения не требовались. Первая леди могла активно участвовать в благотворительных и социальных проектах, как это делала Элеонора Рузвельт, или же тихо обеспечивать комфортный быт главы государства, наряды не имели особого значения. Новая эра началась с середины XX века, когда жены президентов оказались на телеэкранах.
© AP Photo

Президент США Джон Кеннеди приветствует Нину Хрущеву во дворце Шенбрунн в Вене. 3 июня 1961

Президент США Джон Кеннеди приветствует Нину Хрущеву во дворце Шенбрунн в Вене. 3 июня 1961
1 из 3

Президент США Джон Кеннеди приветствует Нину Хрущеву во дворце Шенбрунн в Вене. 3 июня 1961

© AP Photo
© AP Photo / Anonymous

Первая леди США Жаклин Кеннеди в платье от дизайнера Олега Кассини на приеме в Министерстве иностранных дел в Мехико. 30 июня 1962

Первая леди США Жаклин Кеннеди в платье от дизайнера Олега Кассини на приеме в Министерстве иностранных дел в Мехико. 30 июня 1962
2 из 3

Первая леди США Жаклин Кеннеди в платье от дизайнера Олега Кассини на приеме в Министерстве иностранных дел в Мехико. 30 июня 1962

© AP Photo / Anonymous
© Public domain

Элеонора Рузвельт и Ширли Темпл, июль 1938

Элеонора Рузвельт и Ширли Темпл, июль 1938
3 из 3

Элеонора Рузвельт и Ширли Темпл, июль 1938

© Public domain
1 из 3

Президент США Джон Кеннеди приветствует Нину Хрущеву во дворце Шенбрунн в Вене. 3 июня 1961

© AP Photo
2 из 3

Первая леди США Жаклин Кеннеди в платье от дизайнера Олега Кассини на приеме в Министерстве иностранных дел в Мехико. 30 июня 1962

© AP Photo / Anonymous
3 из 3

Элеонора Рузвельт и Ширли Темпл, июль 1938

© Public domain
Выбор верного наряда стал вопросом политического престижа, а времена, когда жена президента Авраама Линкольна носила платья от парижского кутюрье Чарльза Фредерика Ворта, ушли навсегда. Первая леди может сколько угодно восхищаться творениями французских дизайнеров, но удовольствие носить их модели, не подвергаясь осуждению, доступно только Брижит Макрон. Остальные должны демонстрировать поддержку отечественных производителей.
© AP Photo / Jacques BrinonЭммануэль Макрон с супругой Брижит
Эммануэль Макрон с супругой Брижит
1 из 3
Эммануэль Макрон с супругой Брижит
© AP Photo / Jacques Brinon
© AFP 2019 / Yann Coatsaliou

Брижит Макрон на юге Франции

Брижит Макрон на праздновании 74-й годовщины освобождения города Борм-ле-Мимоза на юге Франции
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Брижит Макрон на юге Франции

© AFP 2019 / Yann Coatsaliou
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанк

Супруга избранного президента Франции Эммануэля Макрона Брижит на церемонии инаугурации в Париже

Супруга избранного президента Франции Эммануэля Макрона Брижит на церемонии инаугурации в Париже
3 из 3

Супруга избранного президента Франции Эммануэля Макрона Брижит на церемонии инаугурации в Париже

© РИА Новости / Ирина Калашникова
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1 из 3
Эммануэль Макрон с супругой Брижит
© AP Photo / Jacques Brinon
2 из 3

Брижит Макрон на юге Франции

© AFP 2019 / Yann Coatsaliou
3 из 3

Супруга избранного президента Франции Эммануэля Макрона Брижит на церемонии инаугурации в Париже

© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Впрочем, чаще всего это их совершенно не огорчает, особенно когда речь идет о первых леди африканских стран: Эстер Лунгу из Замбии, Хинда Деби из Чада, Моника Гейнгоб из Намибии и Сика Белла Каборе из Буркина-Фасо с радостью носят наряды с характерными африканскими рисунками и аксессуары, вдохновленные традиционным костюмом.
© AP Photo / Susan WalshПрезидент Чада Идрис Деби с супругой Хиндой во время визита в США. 5 августа 2014
Президент Чада Идрис Деби с супругой Хиндой во время визита в США. 5 августа 2014
© AP Photo / Susan Walsh
Президент Чада Идрис Деби с супругой Хиндой во время визита в США. 5 августа 2014
Провалы в выборе наряда могут случиться у каждого, но у первых леди это может иметь долгоиграющие последствия. Появление Мишель Обамы с непокрытой головой и в излишне ярком наряде на встрече с королем Саудовской Аравии вызвало крайнее неодобрение в исламском мире. А вот визит Карлы Бруни в измятом брючном костюме и стоптанной обуви на инаугурацию Франсуа Олланда, скорее всего, был продуманным жестом демонстрации неудовольствия, осознанным снижением регистра стиля. Впрочем, Мишель Обама не менее осознанно упростила свой стиль, нося платья из недорогих сетевых магазинов, дабы продемонстрировать "близость к народу".
© AFP 2019 / Eric Ferberg

Бывший президент Франции Николя Саркози с супругой Карлой Бруни-Саркози на инаугурации избранного президента Франции Франсуа Олланда в Елисейском дворце в Париже. 15 мая 2012 года

Бывший президент Франции Николя Саркози с супругой Карлой Бруни-Саркози на инаугурации избранного президента Франции Франсуа Олланда в Елисейском дворце в Париже. 15 мая 2012
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Бывший президент Франции Николя Саркози с супругой Карлой Бруни-Саркози на инаугурации избранного президента Франции Франсуа Олланда в Елисейском дворце в Париже. 15 мая 2012 года

© AFP 2019 / Eric Ferberg
© AP Photo / Carolyn Kaster

Первая леди США Мишель Обама и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в Эр-Рияде. 27 января 2015

Первая леди США Мишель Обама и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в Эр-Рияде. 27 января 2015
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Первая леди США Мишель Обама и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в Эр-Рияде. 27 января 2015

© AP Photo / Carolyn Kaster
© AP Photo / Andrew Harnik

Мелания Трамп после посещения центра по содержанию детей мигрантов. На куртке у нее надпись: "Мне наплевать, а вам?"

Мелания Трамп после посещения центра по содержанию детей мигрантов
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Мелания Трамп после посещения центра по содержанию детей мигрантов. На куртке у нее надпись: "Мне наплевать, а вам?"

© AP Photo / Andrew Harnik
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Бывший президент Франции Николя Саркози с супругой Карлой Бруни-Саркози на инаугурации избранного президента Франции Франсуа Олланда в Елисейском дворце в Париже. 15 мая 2012 года

© AFP 2019 / Eric Ferberg
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Первая леди США Мишель Обама и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в Эр-Рияде. 27 января 2015

© AP Photo / Carolyn Kaster
3 из 3

Мелания Трамп после посещения центра по содержанию детей мигрантов. На куртке у нее надпись: "Мне наплевать, а вам?"

© AP Photo / Andrew Harnik
"У меня не было трех тысяч пар туфель, у меня было 1060", — оправдывалась Имельда, супруга сверженного филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса. Эва Перон тоже получила свою порцию шпилек за излишне роскошные наряды, а Нэнси Рейган всячески подчеркивала, что платьев от дизайнера Джеймса Галаноса, известного заоблачными ценами, у нее немного и она их очень бережет. Даже супруги лидеров азиатских стран, где роскошь в чести, в наши дни предпочитают скромные наряды в национальном духе, чтобы не раздражать лишний раз налогоплательщиков.
© AP PhotoПрезидент Филиппин Фердинанд Маркос с супругой Имельдой Маркос в Лос-Анджелесе, США
Президент Филиппин Фердинанд Маркос с супругой Имельдой Маркос в Лос-Анджелесе, США
© AP Photo
Президент Филиппин Фердинанд Маркос с супругой Имельдой Маркос в Лос-Анджелесе, США
Раздражение, смешанное с восхищением, — именно такая гамма чувств обуревала советских граждан, когда они смотрели на Раису Горбачеву, одевавшуюся в Доме моды на Кузнецком мосту. Жены советских лидеров традиционно оставались в тени, а про Никиту Хрущева неодобрительно шептались: "Нинку свою везде с собой таскает". Впрочем, Нина Хрущева не отказалась от образа простой советской женщины, и ее контраст с блистательной Жаклин Кеннеди во время визита в США был разительным. Зато Раиса Горбачева ничем не уступала Нэнси Рейган, но отечественные политологи свой урок выучили: жена российского лидера должна держаться в тени.
© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанк

Супруга Генерального секретаря ЦК КПСС Раиса Горбачева (слева) и супруга Президента США Нэнси Рейган (справа) знакомятся с достопримечательностями Кремля во время официального визита Президента США Рональда Рейгана в СССР. 2 мая 1988

Горчачева и Рейган в Кремле
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Супруга Генерального секретаря ЦК КПСС Раиса Горбачева (слева) и супруга Президента США Нэнси Рейган (справа) знакомятся с достопримечательностями Кремля во время официального визита Президента США Рональда Рейгана в СССР. 2 мая 1988

© РИА Новости / Александр Макаров
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© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанк

Официальный визит Президента СССР, Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева в США. 30 мая — 4 июня 1990 года. Михаил Горбачев с супругой Раисой Максимовной и Джордж Буш с супругой Барбарой в загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвиде

Официальный визит Президента СССР, Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева в США
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Официальный визит Президента СССР, Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева в США. 30 мая — 4 июня 1990 года. Михаил Горбачев с супругой Раисой Максимовной и Джордж Буш с супругой Барбарой в загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвиде

© РИА Новости / Александр Макаров
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк7 мая 2012. Супруга президента РФ Людмила Путина, Светлана Медведева, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, вдова первого президента РФ Наина Ельцина (справа налево ) после церемонии инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.
Церемония инаугурации избранного президента РФ В.Путина
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7 мая 2012. Супруга президента РФ Людмила Путина, Светлана Медведева, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, вдова первого президента РФ Наина Ельцина (справа налево ) после церемонии инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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1 из 3

Супруга Генерального секретаря ЦК КПСС Раиса Горбачева (слева) и супруга Президента США Нэнси Рейган (справа) знакомятся с достопримечательностями Кремля во время официального визита Президента США Рональда Рейгана в СССР. 2 мая 1988

© РИА Новости / Александр Макаров
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2 из 3

Официальный визит Президента СССР, Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева в США. 30 мая — 4 июня 1990 года. Михаил Горбачев с супругой Раисой Максимовной и Джордж Буш с супругой Барбарой в загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвиде

© РИА Новости / Александр Макаров
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3 из 3
7 мая 2012. Супруга президента РФ Людмила Путина, Светлана Медведева, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, вдова первого президента РФ Наина Ельцина (справа налево ) после церемонии инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Первой леди быть непросто. Надела слишком короткое, открытое или облегающее, как это делают Брижит Макрон или Мелания Трамп, — обязательно осудят в прессе. Что-нибудь поскромнее и незаметнее — в душах посетителей форумов поднимется справедливое негодование, ведь первая леди символически представляет всех женщин страны.
Насколько же легче выбор у "первых джентльменов" — супругов женщин-президентов: они, конечно, выглядят белыми воронами на групповых фото с крупных международных событий, зато могут обойтись стандартным темным костюмом. Хотя, разумеется, всегда можно обсудить их галстуки.
Показ коллекции Monica Hansen в Майами-Бич. 2018 год
21 сентября, 08:00Культура
Женщины-кошки. Любить или ненавидеть леопардовый принт?
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КультураБрижит МакронМеланья ТрампРаиса ГорбачеваФрансуа ОлландНикита Хрущев
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