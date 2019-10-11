Милен Фармер выложила в Сеть анонс своего фильма-концерта

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Французская певица Милен Фармер опубликовала на YouTube-канале анонс своего фильма-концерта, сообщает 20 Minutes.
В выложенном в Сеть видео на песню M’effondre можно увидеть фрагменты концертов артистки, которые она дала в июне текущего года в Париже на сцене самого большого зала Европы La Defense Arena после шестилетнего перерыва.
Июньские выступления легли в основу фильма "Милен Фармер 2019 — в кино", который покажут 7 ноября в 300 кинотеатрах во Франции, России, Бельгии, Швейцарии и Канаде.
Как утверждает издание, Милен Фармер попытается побить свой собственный рекорд: в марте 2014 года на единственный показ на большом экране ее концерта Timeless пришли 101 тысяч зрителей (из них 94 тысячи — во Франции).