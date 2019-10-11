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РИА Новости
Культура

Певица Пола Абдул опровергла слухи о романе с Киану Ривзом

04:48 11.10.2019
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© Канал Anthony Carter на YoutubeСкриншот видео Paula Abdul - Rush Rush
Скриншот видео Paula Abdul - Rush Rush
© Канал Anthony Carter на Youtube
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Американская певица и телеведущая Пола Абдул в интервью Энди Коэну опровергла слухи о том, что встречалась с Киану Ривзом после совместных съемок в романтичном клипе на песню Rush Rush, сообщает Daily Mail.
Она рассказала ведущему программы "Смотри, что случилось в прямом эфире", как однажды случайно увидела актера в нижнем белье, когда заглянула к нему в трейлер. Тогда Абдул в шутку сказала, что он ее парень.
"Но вы никогда не встречались?", — уточнил журналист.
"Нет", — ответила певица.
Песня Rush Rush была выпущена в мае 1991 года и вошла во второй альбом исполнительницы Spellbound. Клип на эту композицию был основан на фильме "Бунтарь без причины" (1955 год) с Джеймсом Дином и Натали Вуд в главных ролях, которые играли влюбленных.
В июне сингл достиг вершины чарта Billboard Hot 100, где занимал первую строчку пять недель подряд.
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