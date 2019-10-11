"Косовские сербы в страхе". Разразится ли новый кризис на Балканах

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Парламентские выборы в Косово усилили раскол в регионе. Сербское население края опасается новых притеснений, албанское — рассчитывает на ускоренное вступление в НАТО и ЕС. На Западе надеются, что после выборов диалог между Приштиной и Белградом возобновится. Сядут ли сербы и албанцы за стол переговоров, разбиралось РИА Новости.

Новая ультраправая плеяда

Победа оппозиции на парламентских выборах в Косово воодушевила албанское население края. Впервые формировать правительство будут политики, не участвовавшие в войнах с сербами в девяностые годы. Нет среди победителей и тех, кто числится военным преступником в списках Международного трибунала по бывшей Югославии.

Воинственная риторика бывшего премьера и полевого командира Рамуша Харадиная порядком надоела даже самым ярым албанским националистам. Поэтому когда летом его вызвали на специальный Гаагский трибунал по Косово в качестве подозреваемого, сочувствующих оказалось немного. Вскоре последовала его отставка.

От новых властей косовары ожидают конструктивных решений по внутренним и внешним проблемам. В числе приоритетов — отмена 100-процентных торговых пошлин на товары из Сербии, которые бьют по карманам и самих албанцев. Из-за ограниченного количества поставщиков на косовский рынок местные жители вынуждены покупать некачественную продукцию по завышенным ценам.

Среди внешних проблем основная — вступление в евроатлантические структуры. Но Запад связал этот процесс с возобновлением переговоров между Приштиной и Белградом о статусе Косово. А сербские власти отказываются говорить с представителями края, пока те не отменят завышенные тарифы на товары.

Получившие большинство на выборах ультраправые из партии "Самоопределение" и либералы из "Демократического союза Косово" в ходе предвыборной кампании обещали вывести Приштину из этого тупика. Это обеспечило симпатии не только избирателей, но и внешних партнеров.

Радикальные взгляды прежних властей Косово, их отказ соблюдать обязательства по мирным Брюссельским соглашениям 2013 года раздражали и Вашингтон, и Брюссель.

Сами косовские партии-победители пока пытаются сформировать коалиционное правительство. Разговоры об отмене пошлин на сербские товары они не ведут, поскольку это чревато обвинениями в непатриотизме.

Опасения сербов

Сербские жители Косово настороженно отреагировали на итоги выборов. Националисты из "Самоопределения" запомнились многим своими радикальными взглядами и нежеланием идти на компромиссы с Белградом. Идеолог и лидер партии Альбин Курти открыто призывал к насилию по отношению к тем, кто не признает независимость края.

"Демократический союз Косово" позиционирует себя как умеренно-реформистская сила, но сербы в это не верят. Лидер партии Иса Мустафа убеждает, что готов возобновить переговоры с Белградом, но местные считают это частью предвыборной риторики — чего только не скажешь ради победы.

"Мустафа был мэром Приштины, потом занимал должность премьер-министра края. Какого-либо прогресса в переговорах о статусе Косово в этот период не произошло. Наоборот, сербов еще больше начали ущемлять", — рассказывает РИА Новости житель Метохии Марко Лукович.

Жители сербских анклавов, с которыми удалось побеседовать РИА Новости, не скрывали, что итоги выборов внесли еще большую неопределенность в их будущее.

© REUTERS / Laura Hasani Баннер с изображением политика Рамуша Харадиная в Приштине, Косово. 30 сентября 2019 © REUTERS / Laura Hasani Баннер с изображением политика Рамуша Харадиная в Приштине, Косово. 30 сентября 2019

"Косовские сербы пребывают в страхе. Неизвестность нас пугает. Мы не верим, что партии, которые до выборов не признавали интересы сербского меньшинства, вдруг начнут переговоры с Белградом", — поделилась мнением с агентством Елена Савич, проживающая в одном из таких анклавов.

Небольшие надежды сербы связывают с тем, что в парламенте Косово несколько депутатов будут представлять их интересы. Право различных этнических групп на места в органах власти закреплено в конституции края. Рассчитывали на десять мандатов.

"Мы проголосовали за партию "Сербский список", которая в итоге получила девять мест в парламенте. Были и другие партии, но сербские жители сделали ставку на ту силу, которая имела реальные шансы добиться успеха. Иначе был бы разброс по голосам, и в итоге ни один серб не вошел бы во власть", — объяснила РИА Новости Савич.

Игра Вашингтона

В преддверии выборов Дональд Трамп внезапно назначил спецпредставителя по переговорам Сербии и Косово. Им стал скандально известный посол США в Германии Ричард Гренелл. Работу в Берлине он начал с рассылки писем немецким бизнесменам с требованием выйти из проекта строительства российского газопровода "Северный поток — 2" и угрожал санкциями.

Через полгода Гренелл спровоцировал новый скандал. Он призвал Германию увеличить расходы на оборону. В случае невыполнения этих требований пригрозил переводом американских войск из Германии в Польшу.

Балканы никогда не входили в сферу профессиональных интересов Гренелла, поэтому не только в Белграде, но и Приштине такой выбор Трампа вызвал тревогу.

"Власти Косово и так никогда не скрывали близости с США. Назначение Гренелла усложнит прямое общение с Белым домом. Спецпредставитель внесет сумятицу, но вряд ли будет агитировать за возобновление сербско-албанских переговоров", — высказал РИА Новости мнение доктор политических наук из Института европейских исследований в Белграде Стефан Гайич.

Понять Трампа не могут и многие американские чиновники. Во всяком случае, в Госдепартаменте США недоумевают, зачем президенту понадобился спецпредставитель. Ведь в конце августа Майк Помпео назначил на Балканы своего человека — Мэттью Палмера, тоже довольно скандального чиновника.

Впрочем, в отличие от Гренелла, спецпредставитель Госдепа давно занимается Балканами и даже владеет сербским языком. В 2013-м он участвовал в подготовке документа о нормализации отношений между Белградом и Приштиной. При этом неудачи в попытках посадить стороны за стол переговоров он связывал с рукой Кремля, которому якобы выгодны нестабильные Балканы.

Госдеп рассчитывает, что Гренел и Палмер сработаются и будут совместно продвигать мирные переговоры по Косово. Однако эксперты не исключают, что Вашингтон ведет свою игру.

"Она может быть связана не столько с ситуацией в регионе, сколько с внутриполитическими процессами в США", — полагает специалист по Балканам, доцент Высшей школы экономики Екатерина Энтина.

Время для России

"Участившиеся визиты американских эмиссаров на Балканы, назначение спецпредставителей, их очевидная роль в формировании коалиционного правительства Косово — все это свидетельствует, что Белый дом намерен стать еще одним посредником в сербско-албанском урегулировании", — рассуждает Гайич.

Возможное подключение Вашингтона к переговорам связано еще и с тем, что с ролью посредника не справляется Евросоюз.

"Федерику Могерини на посту представителя ЕС по иностранным делам скоро сменит испанец Жозеп Боррель. Учитывая, что Испания не признает независимости Косово, можно предположить, что переговоры под патронажем ЕС снова зайдут в тупик. Вот США и пытаются взять ситуацию в свои руки и склонить Белград и Приштину к максимальным уступкам", — объясняет Екатерина Энтина.

При этом у России своего спецпредставителя в переговорном процессе между сербами и албанцами нет.