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РИА Новости

Терпение лопнуло: Россия и Турция отказались от доллара

08:00 11.10.2019 (обновлено: 10:50 11.10.2019)
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© AP Photo / Pavel GolovkinПластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда Трампа
Пластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда Трампа
© AP Photo / Pavel Golovkin
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Россия вытесняет из международных расчетов американскую валюту. В этом Москве помогают торговые партнеры, пострадавшие от давления США. Очередной прорыв в дедолларизации — соглашение с Анкарой. Скоро турецкие банки начнут подключаться к российскому аналогу SWIFT и принимать карты "Мир". Почему доллар постепенно теряет статус главного муждународного платежного средства — в материале РИА Новости.

За рубли и лиры

До 70% сделок в мировой торговле сейчас осуществляются в долларах, но позиции американской валюты слабеют с каждым днем. От нее отказывается все больше стран, попавших под санкции Вашингтона и уставших от агрессивной и непредсказуемой внешней политики Белого дома.
Еще два года назад Россия, Иран и Турция решили, что расплачиваться за нефть, газ и ряд других товаров в долларах нет никакого резона. Уже в 2017-м порядка 9% турецкого экспорта в Россию номинировалось в национальной валюте.
В августе 2018-го Трамп удвоил тарифы на импорт турецкой стали, после чего лира рухнула к доллару более чем на 20%. Анкара поставила перед экспортерами задачу "задействовать любые средства и механизмы" для увеличения доли международных расчетов в нацвалютах.
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В прошлом году в торговле с Турцией на рубли и лиры приходилось 22%, причем 21,1% — на российскую валюту. Еще 12,9% расчетов стороны осуществили в евро. Впрочем, 65% все же оставалось за долларами. Теперь две страны сделали очередной шаг в отказе от американской денежной единицы.
Межправительственное соглашение, подписанное министром финансов Антоном Силуановым и министром казначейства и финансов Бератом Албайраком предполагает, что турецкие банки и компании подключатся к российской версии платежной системы SWIFT. В Турции создадут инфраструктуру, которая позволит принимать российские карты "Мир". На практике это означает, что коммерческие банки двух стран смогут активнее использовать прямые корреспондентские счета для трансграничных переводов.

Альтернатива SWIFT

Международной межбанковской системой передачи информации и совершения платежей SWIFT пользуются порядка 10,8 тысячи крупнейших организаций в более чем 200 странах. Вашингтон уже не раз угрожал Москве отключением от этой системы.
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Только за прошлый год в конгресс поступило свыше десятка законопроектов о новых антироссийских санкциях, в том числе с отказом от доступа к SWIFT. В ответ на эти угрозы Банк России создал Cистему передачи финансовых сообщений (СПФС) и сейчас согласовывает ее работу с регуляторами Китая, Турции и Ирана.
Прогресс есть: к российскому аналогу SWIFT подключились восемь зарубежных банков, три уже в полном объеме проводят платежи, пять пока тестируют систему.
"Чтобы минимизировать эффект потенциальных санкций, отсекающих от международных финансовых каналов, Россия разработала внутреннюю банковскую платежную систему "Мир", а кроме того, активизировала усилия по подписанию соглашений о валютном свопе, что позволяет напрямую рассчитываться с торговыми партнерами в местных валютах, выкинув доллар за борт", — отмечает CNBC.
Ослаблять долларовую зависимость России помогает Китай. Доля расчетов в нацвалютах между странами достигла 17 процентов и продолжает расти. В ближайшие пять лет Москва и Пекин собираются удвоить объем торговли — со 100 миллиардов долларов в год до 200 миллиардов к 2024-му. Еще в 2015-м "Газпромнефть" весь свой экспорт нефти в Китай номинировала в юанях. А в августе этого года "Роснефть" сообщила, что прекратит использовать доллар для экспортных контрактов.
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Китай также развивает собственную финансовую систему CIPS, к которой уже подключились несколько российских банков. В начале июня первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган подписали соглашение о новой платежной системе, которая станет "шлюзом между российским и китайским аналогами SWIFT".
В сентябре активизировать расчеты в нацвалютах договорились и с Ираном. А в июле Центробанки России и Индии заключили соответствующее соглашение по оружейным контрактам. Вооружения — основная статья российского экспорта в Индию, приносящая десятки миллиардов долларов. Крупнейший пока контракт в этой сфере — поставка пяти полков зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" на сумму более 325 миллиардов рублей.
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расчеты в нацвалютахдедолларизацияSWIFTТурцияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Новость так-то хороша, жалко Набиуллина не в курсе. Вывела 80% валютных запасов за рубеж. в 2020 на скупку валюты потратят 2.33 трлн.руб. , в том числе на закуп 35.5 млрд американских $ (по открытым данным центробанка)
11 октября, 13:19
Сельский реднек
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